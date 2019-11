Cote d'Ivoire: Surpopulation dans l'enseignement supérieur - Le numérique proposé comme solution

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, a organisé, aux II-Plateaux, la Journée internationale de l'étudiant.

La Journée internationale de l'étudiant célébrée le 17 novembre de chaque année, a été commémorée en Côte d'Ivoire le jeudi 21 novembre 2019, à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Avec pour thème : « Le numérique, une opportunité de formation et d'insertion professionnelle pour les étudiants de Côte d'Ivoire ».

Placée sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette rencontre vise à trouver des solutions pour résoudre la problématique de la surpopulation dans les universités ivoiriennes.

Selon Koné Tiémoman, directeur général de l'Université virtuelle, l'institution qui a une grande capacité d'absorption d'étudiants, apparaît comme une réponse à la résolution des effectifs pléthoriques dans les établissements de l'enseignement supérieur. « L'Université virtuelle est un projet qui est une réponse à la question de la surpopulation des universités. Avec le numérique éducatif, l'Université virtuelle peut absorber 6000 étudiants », a-t-il déclaré. Tout en saisissant cette tribune pour présenter les avantages du numérique dans la formation. « Le numérique est une valeur ajoutée dans le monde de l'emploi. Les étudiants prennent les cours à travers leurs smartphones et sont capables, avant la fin de leur formation, de créer leur propre business », a-t-il souligné.

Pour le coordonnateur du secteur éducation/formation du Contrat de désendettement et de développement (C2d), Bakari Camara, avec chiffre à l'appui, cela ne fait l'ombre d'aucun doute, toutes les analyses de spécialistes de la question des sureffectifs, proposent le numérique pour la formation. A l'en croire, les 403 établissements d'enseignement supérieur dont 40 universités (7 publiques et 33 privées) et 363 grandes écoles (35 publiques et 328 privées) accueillent pour cette année 2019, 254 000 étudiants contre 236 000 étudiants en 2018, soit 18 000 étudiants de plus. Une capacité au-delà de celle des établissements de l'enseignement supérieur.

Satisfait, cependant, de l'exécution de ce projet d'appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire (Amruge-ci) dans le cadre du Contrat de désendettement et de développement (C2d), le coordonnateur du secteur éducation/formation, Bakari Camara, promet l'accompagnement de sa structure dans la quête du gouvernement à améliorer « la qualité du système de l'enseignement. »

Pour le porte-parole des étudiants de l'Université virtuelle, Marou Bamba, aucun étudiant diplômé de cet établissement ne peut chômer. « Aucun étudiant de l'Université virtuelle ne peut jamais chômer parce qu'il bénéficie des meilleures conditions d'encadrement pour réussir », a-t-il affirmé.