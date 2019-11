Congo-Brazzaville: Inondations au Congo-B - De l'aide humanitaire envoyée par bateau aux sinistrés

Des agences humanitaires ont affrété vendredi 22 novembre quelque 743 tonnes de vivres pour 50 000 personnes de trois départements du Congo sinistrés par les inondations causées par les pluies de ces dernières semaines.

Il était 11h45 vendredi en heure locale quand le « Bateau la paix » trainant une barge de 40 mètres bien chargé a quitté le port de Brazzaville sous le regard vigilant de l'assistant logistique du Programme alimentaire mondial (PAM).

« La barge transporte 742 tonnes composées de riz, de l'huile, du sel et des petits pois, explique Didier Mbedi. Il y a des produits de l'Unicef, il y a des produits que l'OMS a bien voulu mettre à la disposition de la population sinistrée. Il y a aussi des kits de dignité : pagnes et seaux qu'on donne aux femmes qui ont tout perdu et qui ont difficulté pour se laver ».

Au rythme de 7 kilomètres par heure, ce navire est attendu dans le département de la Likouala, plus précisément dans la ville de Bétou sa destination finale dans dix jours, selon Bello Farick, chargé des opérations du Bateau la paix. « Vu l'urgence, on a donné les bateaux les plus puissants pour qu'ils arrivent plus rapidement à Bétou car les populations ont besoin de ces vivre le plus tôt possible ».

Cette aide est la toute première partie de Brazzaville depuis le début des inondations. Une aide destinée à soulager, tant soit peu, 50 000 personnes en détresse.