Madagascar: Filière lait - Menacée par les importations massives de poudre de lait

Le Malagasy Dairy Board (MDB) qui est chargé de promouvoir et de coordonner le développement de la filière lait à Madagascar, tire la sonnette d'alarme.

En effet, « la filière lait est en danger pour diverses raisons », a déclaré Haingotiana Razafindraibe, le PCA de MDB lors d'une conférence de presse hier. « Elle est menacée par les importations massives de poudre de lait. En plus, des importateurs pratiquent le dumping ou la vente de ce produit importé à un prix inférieur à celui pratiqué dans le pays d'origine de l'entreprise afin de conquérir des parts de marché, sans compter les fausses déclarations au niveau de la Douane en disant qu'il s'agit du riz import car celui-ci bénéficie d'une détaxation. Ce qui entraîne une concurrence déloyale, et ce, au détriment des producteurs de lait locaux. En outre, on a observé une augmentation de poudre de lait importé cette année comparé à la quantité importée en 2018, atteignant près de 86 millions de litres de lait. Tout cela entraîne un cercle vicieux mettant en danger la filière lait à Madagascar », a-t-il poursuivi.

Manque de contrôle. Le MDB dénonce également un manque de contrôle des produits importés de la part des autorités. En citant notamment l'entrée de poudre de lait déprotéinés mélangés avec de l'huile de palme qui est déjà interdit sur le marché européen, mais qui ne l'est pas encore à Madagascar . D'autres sont même déflatés », selon Mira Rakotondrandria, le directeur exécutif de MDB.

En outre, pire, selon Mira Rakotondrandria, Directeur Exécutif de MDB « plus de 90% de lait collectés et mis en vente contiennent des additifs et mélangés à 50% avec de l'eau ». Tout cela nécessite un contrôle rigoureux des autorités compétentes sinon les efforts entrepris depuis des années par la MDB pour garantir la traçabilité et la qualité de lait, seront en vain », a enchaîné le PCA de MDB.

A part cela, il a rajouté que face à ce danger réel de la filière lait, le MDB revendique la prise de mesure par l'Etat en mettant en place une politique de protectionnisme pour contrôler les importations abusives de poudre de lait à Madagascar.