Madagascar: SIM - Un Salon sur l'industrie et la recherche en décembre

Le Syndicat des Industries de Madagascar milite pour la promotion du « vita malagasy».

La recherche est indispensable face à la concurrence et à l'évolution de l'économie mondiale. C'est ce qu'a soutenu le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM), lors d'une conférence de presse qui s'est tenue hier à l'Université d'Antananarivo.

Une manière pour les représentants du secteur privé qui organisent en décembre prochain la 5e édition du Salon sur l'industrie et la recherche de soutenir que la recherche est impérative, dans le contexte actuel du pays.

« C'est très important pour les entreprises et également pour le peuple malgache. La recherche vise à améliorer les choses et à trouver des solutions innovantes. Nous sollicitons les recherches sur l'agroalimentaire, les technologies, les matériaux, la santé et médecine, l'agriculture, l'élevage, l'environnement, les sciences sociales, le tourisme etc. bref, tous les domaines, car même si un produit a du succès sur le marché, il peut être très vite démodé. Une entreprise ne peut rester au statu quo. Ce qui est bien avec la recherche, c'est qu'on trouve parfois des solutions et des innovations auxquelles, on n'a même pas pensé. Donc j'incite vraiment les entreprises et les chercheurs à venir à cette 5e édition du Salon de la Recherche au service de l'Economie et de l'Emploi », a affirmé le président du SIM, Amiraly Hassim.

A noter que le Salon se tiendra les 2 et 3 décembre prochain au Carlton Anosy, sous le thème « Malagasy ny Antsika ».Selon les organisateurs, il vise à promouvoir, non seulement les produits des chercheurs locaux, mais également la création d'emploi décent.