Madagascar: Réunion des DRH des entreprises et du ministère - Insertion et orientation professionnelle au centre des discussions

Le jeudi 21 novembre 2019, le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et professionnel (MENETP), en collaboration avec l'UNESCO, a tenu une réunion d'information avec les directeurs des Ressources humaines (DRH) des entreprises du secteur privé et ceux du ministère. Cet atelier a eu lieu dans le local du ministère à Ampefiloha et entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (PNFEFP).

Inadéquation formation et emploi. Selon les explications du coordinateur général de programme et projet au sein du MENETP, « cet atelier s'adresse tout d'abord aux entreprises car sans l'adhésion du secteur privé, les réformes et chantiers en cours au sein du MENETP ne pourront pas aboutir ».

Cette réunion de partage et d'échange s'est concentrée sur les attentes des entreprises en matière de compétence afin de faciliter l'insertion mais aussi l'orientation professionnelle des jeunes. Ainsi, les sortants de l'enseignement technique doivent bénéficier d'une formation en adéquation avec la réalité sur le marché du travail.

Le président de l'association malgache des DRH, Zo Andriantsilavo a, par exemple, évoqué lors de cette réunion l'inadéquation formation-emploi dans l'enseignement supérieur, « dans mon secteur, je cherche des étudiants qui maîtrisent la programmation informatique, à savoir le langage informatique normalisé SQL (Structured Query Langage), or nos étudiants apprennent en cours le langage de programmation VBA ou Visual Basic for Applications » a-t-il souligné avec précision.

La recommandation des DRH des entreprises est donc l'adaptation de la formation et du programme dans l'enseignement technique de manière à ce que les connaissances et techniques transmis aux élèves correspondent aux besoins du marché professionnel.

Les secteurs prioritaires. Selon ce qui nous a été communiqué lors de cette réunion, le marché professionnel à Madagascar compte cinq secteurs prioritaires, à savoir l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, le tourisme et l'hôtellerie, textile sans oublier les technologies de l'information et de la communication. Ces domaines sont très présents actuellement et les offres sont nombreuses. D'où la grande importance d'adapter les programmes dans l'enseignement technique.