Madagascar: Baolai - Super promotion pour les fêtes

Les produits de Baolai sont très prisés par les consommateurs

Une grande braderie. Pas celle de Madavision, mais celle de Baolai qui lance en cette fin d'année une super promotion sur tous ses produits. « Comme tous les ans, notre objectif est de satisfaire tout le monde durant les fêtes de fin d'année » explique, Ren Yujie, le PDG de Baolai.

Il y aura des remises de 15% à 30% sur tous les produits et en fonction des modèles. Des produits de grande qualité évidemment, pour ne citer que les téléviseurs Changhong, Hisense et Skyworth, très prisés par les consommateurs malgaches qui ont toujours confiance en Baolai depuis ses plus de 20 ans d'existence à Madagascar. Importante remise également sur les Subwoffer Jeyoo, Sea Piano et Enkor, des produits certifiés authentiques.

Ou encore les réfrigérateurs et congélateurs Hisense ainsi que les téléphones portables de la même marque très connue dans le monde entier. Et pour épargner ses clients des effets néfastes du délestage, et pour permettre aussi à ceux qui habitent dans les zones non électrifiées, Baolai offre sa gamme de panneaux solaires avec kit complet : convertisseur, régulateur et batterie. Et ce, toujours avec des prix qui défient toute concurrence.