Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - «Les chefs de circonscription administrative doivent rester forts »

Le Chef du Gouvernement, Christophe Joseph Marie Dabiré, était face aux préfets des 350 départements, des hauts-commissaires des 45 provinces et des gouverneurs des 13 régions du Burkina Faso, ce vendredi 22 novembre 2019 à Ouagadougou, pour la conférence annuelle des chefs de circonscriptions administratives (CCA). A ses côtés, les ministres de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, Siméon Sawadogo, celui de la Sécurité, Ousséni Compaoré, et la ministre déléguée, chargée des Collectivités territoriales, Pauline Zouré.

Il s'agissait pour les représentants du pouvoir exécutif au niveau local, de se retrouver pour échanger les expériences, mais aussi de recevoir du Gouvernement, de nouvelles directives, afin de bien mener leur mission, surtout dans le contexte d'insécurité que vit le Burkina Faso. C'est pour cela d'ailleurs, que le thème de la rencontre était : « Rôle des chefs de circonscription administrative face aux défis sécuritaires ».

Tour à tour, les représentants des gouverneurs, des hauts-commissaires et des préfets ont pris la parole, pour soumettre au Premier ministre et à ses collaborateurs, leurs préoccupations. L'ensemble de ces préoccupations tourne autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il s'agit notamment de l'effectivité de la délégation des pouvoirs qui leur est conférée par la loi, de l'institutionnalisation d'un cadre d'échanges entre eux et le président du Faso, du renforcement des mesures sécuritaires, du renouvellement du parc automobile de certains gouverneurs, et de l'augmentation des fonds qui leurs sont alloués pour le fonctionnement du service.

Christophe Joseph Marie Dabiré qui a noté avec la plus grande attention, toutes ces préoccupations, a promis de les examiner de façon approfondie et d'apporter des réponses dans la limite des possibilités. Le Chef du Gouvernement a salué le travail de « tous ces chefs de circonscription administrative qui continuent de rester debout pour représenter l'autorité de l'Etat, là où ils ont été affectés, malgré les difficultés sur le terrain ». « C'est toujours bon de rencontrer ceux qui vous représentent sur le terrain, pour pouvoir d'abord les galvaniser, leur dire qu'ils font du bon travail, dans le contexte actuel de notre pays », a déclaré Christophe Joseph Marie Dabiré.

Selon lui, la rencontre a permis de rappeler aux gouverneurs, hauts-commissaires et préfets, les missions régaliennes qui doivent être celles des chefs de circonscriptions administratives. « Ils participent à la décision gouvernementale, ils doivent pouvoir rester forts et donner les orientations nécessaires pour que l'on combatte tous les maux qui minent aujourd'hui notre administration et compromettent le développement économique et social de notre pays », a soutenu le Premier ministre.