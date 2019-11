Angola: CGL analyse le mémorandum sur la décentralisation des compétences

Sumbe — Le Conseil de la gouvernance locale (CGL) a examiné vendredi à Sumbe, dans la province de Cuanza Sul, un mémorandum visant à renforcer les mécanismes de délimitation et de déconcentration des pouvoirs des organes de gouvernement central vers les gouvernements locaux de l'État.

Selon le communiqué final de la réunion du Conseil, dirigé par le Président de la République, João Lourenço, le mémorandum vise également à permettre un plus grand engagement et une plus grande flexibilité de ses actions, plans et programmes.

Budget général de l'État pour 2020 La réunion s'est également penchée sur le Budget général de l'État pour 2020, en tenant compte du prix moyen du baril du pétrole à 55 dollars, avec une production moyenne de plus de 1,436 million de barils par jour et un taux d'inflation de 25 pour cent. La proposition du Budget général de l'État prévoit un taux de croissance du PIB de 1,8%, contrecarrant quatre années consécutives de récession.

Le document indique que les secteurs des diamants, de la pêche et de l'agriculture devraient soutenir la croissance du secteur non pétrolier avec respectivement 6,6%, 4% et 3,1%.

