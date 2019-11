Soudan: Gouverneur de Kassala appelle à la renonciation à la violence tribale

Kassa — Le gouverneur chargé de l'État de Kassala, général Mahmoud Babiker Mohamed Hamad, a mis en garde contre les conséquences de l'utilisation des médias sociaux à des fins non positives en raison de ses effets négatifs sur la société.

S'adressant samedi a la réunion sur l'initiative de coexistence pacifique et de renforcement du tissu social menée par le major-général Ahmed Mohamed Taher, directeur de la police d'État de l'est-Darfour, à la demande du ministère de l'Intérieur, a déclaré que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant au renforcement du tissu social des trois États de l'Est.

Le gouverneur a déploré les événements survenus dans l'état de la mer Rouge, soulignant qu'ils sont exotiques et ne ressemblent pas au peuple de l'Est, appelant à la renonciation à la violence tribale entre les composantes des États de l'est du Soudan.

Il a salué les efforts déployés par le ministère de l'Intérieur de contenir ces évènements, appelant à séparer le travail politique et le travail sociétal afin de prévenir les tensions susceptibles de nuire aux sociétés.

Il a expliqué que le document, remis lors de la réunion et signé par les jeunes des tribus Al-Hindawah et Bani Amer, traitait d'une grande partie des informations rapportées par les Asafir et promulguait des lois et empêchait toute action susceptible de provoquer des conflits tribaux.