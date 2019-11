Soudan: Examen des problèmes des réfugiés dans le Nil Blanc

Kosti — Le général-major Haider Ali Al-Tiraifi, gouverneur de l'État du Nil Blanc s'est entretenu avec le HCR sur la situation humanitaire des réfugiés du Soudan du Sud dans les camps de réfugiés de l'État et les conséquences sur les communautés hôtes de ces camps.

Cela s'est produit lors d'une réunion vendredi soir avec la délégation du HCR en visite dirigée par M. George Colin, haut-commissaire assistant pour les réfugiés accompagne par le directeur régional pour l'Afrique centrale et orientale pour les réfugiés et Mohamed Yacine Al-Tohami, Ahmed Sous-commissaire adjoint des refugies au Soudan et d'autres responsables.

Le gouverneur du Nil Blanc a informé la délégation de la situation des réfugiés en ce qui concerne la disponibilité des services et des soins fournis par le gouvernement de l'État et le soutien humanitaire d'organisations internationales et nationales, soulignant le grand nombre de refugies sudistes qui atteigne 230 mille.

Le Haut-Commissaire assistant pour les réfugiés, a déclaré que la visite au Soudan avait été guidée par le Commissaire, qui devait s'asseoir avec les autorités soudanaises pour trouver des solutions au retour des réfugiés dans leur pays et assurer la coordination avec les gouvernements locaux qui hébergent des camps de réfugiés afin d'améliorer les services leur fournis et aux communautés d'accueil.