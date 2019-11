Niger: Orange finalise la cession d'Orange Niger à Zamani Com S.A.S.

Zamani Com est entièrement détenue par la société Rimbo Invest de l'homme d'affaires Mohamed Rissa et la société Greenline Communications de l'homme d'affaires Moctar Thiam, les deux actionnaires minoritaires historiques d'Orange Niger.

Cette acquisition sanctionne la forte mobilisation des repreneurs avec l'accompagnement d'Orange MEA pour gagner la confiance des autorités nigériennes et des partenaires bancaires et techniques d'Orange Niger, en vue de sortir la société des circonstances difficiles qu'elle traverse depuis de nombreux mois.

Hommes d'affaires reconnus et respectés opérant avec succès dans la sous-région et notamment au Niger dans différents secteurs, les repreneurs sont impliqués dans les télécommunications depuis de nombreuses années. Ils ont tous les deux collaboré avec Orange pendant toutes ces années au Niger, mais également pour ce qui concerne Moctar Thiam dans d'autres opérations qui sont de vraies réussites en Afrique de l'Ouest. Forts de leur très bonne connaissance de l'entreprise, de son environnement et des défis à relever pour relancer Orange Niger, les repreneurs sont convaincus du potentiel de l'opérateur et de son aptitude à retrouver une place de leader dans le secteur des télécommunications au Niger.

Conformément à leur ambition pour Orange Niger, MM. Thiam et Rissa ont mobilisé des moyens significatifs et une équipe dirigeante expérimentée pour œuvrer vigoureusement au redressement de la situation financière d'Orange Niger et construire sa réussite dans le cadre d'un partenariat attentif avec l'ensemble des parties prenantes : les autorités nigériennes, le personnel d'Orange Niger, ses partenaires bancaires et ses fournisseurs.