Cote d'Ivoire: Sara 2019/Daniel Kablan Duncan - « Nous devons réinventer notre agriculture »

« Il nous faut repenser notre agriculture, la réinventer grâce aux opportunités offertes par les innovations technologiques, les ressources humaines et nos capacités à réduire notre impact négatif sur l'environnement, et le développement d'une finance adaptée et couplée de mécanismes de protections sociales », a affirmé Daniel Kablan Duncan, vice-Président de la République de Côte d'Ivoire.

C'était à l'ouverture de la 5ème édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (Sara) le vendredi 22 novembre 2019, au Parc d'exposition, route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan - Port-Bouët.

Justifiant sa position, Daniel Kablan Duncan explique que selon les chiffres des Nations unies, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants en 2050 et plus de 4 milliards d'habitants au début du 22ème siècle dont le premier besoin est de se nourrir sainement.

Cependant face à cette forte croissance démographique, il y a un accroissement de l'écart de productivité agricole entre l'Afrique et le reste du monde. L'agriculture peine à se moderniser. L'on assiste à une importation des denrées alimentaires malgré l'existence des ressources naturelles abondantes, une dégradation accélérée du milieu naturel du fait de la sécheresse, le phénomène de l'érosion et les inondations dans un contexte de changement climatique, ainsi que l'accroissement du nombre de personnes souffrant de la faim, la malnutrition et la pauvreté. A cela, il faut ajouter les conflits internes aux Etats, les guerres et autres actions terrorismes.

C'est pourquoi, dira-t-il, « le Sara donne l'occasion de réfléchir sur les défis auxquels l'agriculture ivoirienne est confrontée. Et son thème est évocateur : "Agriculture innovante et innovation technologique" ».

Selon lui, c'est dans cette dynamique que le gouvernement a mis en place le Plan national de développement agricole 2018-2025, appelé Pnua2 (après celui de 2012-2017), avec un montant de 11905 milliards de FCfa, soit 18,1 milliards d'euros, dont près de 64% attendus du secteur privé en vue de la transformation structurelle et rapide de l'économie ivoirienne. Et ce, pour réduire de façon drastique le taux de pauvreté, à travers une répartition rapide et équitable des fruits de la croissance de la Côte d'Ivoire.

Le Pnua 2 s'appuie sur trois piliers : la création d'un environnement propice à l'investissement privé. L'Etat réalise des instruments structurants (les infrastructures routières et sociales de base) et fournit l'accès aux équipements par la mécanisation et l'irrigation des parcelles, soutient la recherche agronomique appliquée et développe au besoin des structures de commercialisation. Les agriculteurs issus des structures intégrées bénéficient d'appui pour améliorer leur productivité tout en protégeant l'environnement. Ce qui se traduit de plus en plus par une agriculture intelligente et résiliente au climat. La réalisation de 7000 Km de fibres optiques d'ici à fin 2020, plus de 5000 Km déjà achevés pour permettre l'accès à internet à haut débit sur toute l'étendue du territoire national, participe à cet objectif.

Le deuxième pilier, c'est la mobilisation des investisseurs tant au plan national qu'international. C'est dans cette dynamique que la Côte d'Ivoire a tenu à assouplir les dispositions du code d'investissement, au nombre desquels la réduction du temps de création d'entreprise, la mise en place d'une fiscalité spécifique aux zones rurales.

Le troisième pilier, c'est l'accompagnement de la recherche scientifique en vue de la capitalisation de nos expériences à travers un mécanisme d'accompagnement continue afin de trouver des solutions innovantes et efficaces. Et dans ce domaine, les résultats sont satisfaisants avec le « cacao Mercedes » qui vient à maturité au bout de 18 mois contre 36 mois pour l'ancienne variété avec une productivité allant jusqu'à 1 tonne et ½ à l'hectare contre 0,7 à l'hectare pour l'ancienne variété. Le « café émergent » avec un rendement annuel allant jusqu'à 2 tonnes ou 2,5 tonnes dès la deuxième année.

Le Pnua 2 assure la promotion d'une meilleure intégration territoriale à travers la mise en œuvre agricole, la réalisation d'investissements agro-pastoraux et halieutiques respectueux de l'environnement. Neuf (9) zones spéciales de production et de croissance agricole appelées les pôles de développement agricole intégrés ont été créés sur l'ensemble du territoire national.

Mais pour le vice-Président ivoirien, tout ce développement ne peut être réalisé de façon durable sans la prise en compte des exigences environnementales. Il a donc fallu adopter un nouveau code forestier qui redéfinit le cadre de la reconquête de nos forêts. L'objectif du gouvernement est de recouvrir 20% de couvert forestier. « De plus 16 millions d'hectares en 1960, nous sommes aujourd'hui à moins de 2 millions d'hectares », confie-t-il.

C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a lancé un inventaire forestier et faunique cette année pour avoir plus d'informations afin d'en savoir plus sur la vitalité de notre écosystème. Il y a également la révision du code de l'environnement et de l'eau. « Mais pour gagner cette lutte, il faut une synergie d'actions entre les acteurs. C'est pourquoi, nous avons foi que les discussions qui auront lieu au cours de ce salon aboutiront à des résolutions et serviront à développer tout le potentiel agricole de façon durable », dira-t-il.

Par ailleurs Daniel Kablan Duncan a tenu à féliciter et encourager les acteurs du monde agricole, grâce à qui, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao, premier pays producteur de l'anacarde, premier producteur mondial de noix de cola, premier producteur africain de banane de dessert et premier exportateur africain d'ananas.