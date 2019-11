Sénégal: CAN U-23 - Des renforts nécessaires pour performer aux JO 2020

Le Caire — L'Egypte, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, qualifiées aux Jeux olympiques 2020, auront intérêt à se renforcer pour pouvoir faire le poids contre leurs adversaires des autres confédérations, a analysé Herita Ilunga, l'ancien arrière gauche de la RD Congo et expert technique à la CAF.

"Je n'ai pas l'impression d'avoir vu les meilleurs espoirs de ces sélections nationales dans cette compétition", a expliqué l'ancien arrière gauche des Léopards faisant le bilan de la compétition.

Les sélections qualifiées doivent aller chercher leurs meilleurs Espoirs et aussi faire appel à de bons renforts en plus de 23 ans. Le règlement permet aux équipes nationales qualifiées d'intégrer dans le groupe de performance trois joueurs de plus de 23 ans.

L'ancien arrière gauche de Toulouse FC et de Saint-Etienne a aussi invité la Confédération africaine de football (CAF) à placer cette compétition dans une fenêtre internationale pour que les Fédérations puissent disposer de leurs éléments.

"Les clubs sont les employeurs des joueurs, avec la fenêtre internationale, il y a certains qui traînent les pieds et quand il s'agit d'agenda hors Fifa, ça devient compliqué", a-t-il dit, appelant à une réforme de l'agenda.

Dans son bilan, l'ancien international congolais s'est dit déçu des sélections du Mali et du Nigeria qui ont l'habitude de performer à ce niveau avant de saluer l'organisation et la force collectives des équipes de l'Egypte et de l'Afrique du Sud. "Elles ont fait preuve de grandes qualités collectives", a-t-il dit.