Ile Maurice: Grand-Gaube - Un policier blessé lors d'une descente

Lors d'une descente policière à Grand-Gaube pour une affaire de drogue à Grand-Gaube dans la matinée de ce samedi 23 novembre, un policier a été blessé à la tête. Il a été transporté à l'hôpital pour des soins.

Plusieurs maisons ont été perquisitionnées lors de cette opération. Un homme âgé de 35 ans et sa sœur ont été arrêtés. Du cannabis et du haschich d'une valeur de plus de Rs 400 000 ont été saisies.

C'est lorsque les policiers quittaient les lieux avec la drogue et les suspects qu'une foule hostile les a pris à partie et a commencé à lancer des projectiles. Un des policiers a été atteint à la tête et a été transporté à l'hôpital SSRN à Pamplemousses. Le rétroviseur d'un véhicule de la police a aussi été endommagé.

L'opération a été supervisée par le Deputy Commissioner of Police (DCP) Bhojoo. La Special Supporting Unit (SSU) et le Groupe d'Intervention de la Police Mauricienne (GIPM) ont aussi été sollicités.