Algérie: Lutte antiterroriste - 4 bombes artisanales détruites à El Djelfa et Souk-Ahras

Alger — Quatre (4) bombes artisanales ont été découvertes et détruites vendredi au niveau d'El Djelfa et Souk-Ahras par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, le 22 novembre 2019, quatre bombes artisanale au niveau d'El Djelfa/1eRM et Souk-Ahras/5eRM, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Biskra/4eRM, un individu et saisi 27 kilogrammes de substances explosives,145 mètres de mèche explosive, des batteries, des téléphones portables et des câbles électriques", note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des Gardes-frontières "ont saisi, près de la bande frontalière à Tlemcen/2eRM, une quantité de kif traité s'élevant à 101 kilogrammes", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi au niveau de Tiaret/2eRM et Bechar/3eRM, deux fusils de chasse sans papiers et une paire de jumelles".

Dans le même contexte, des détachements de l'ANP "ont saisi, au niveau de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6eRM et à El Oued/4eRM, un véhicule tout-terrain, 13 quintaux et 75 kilogrammes de denrées alimentaires, 1.200 litres carburants et 131 téléphones portables".

Par ailleurs, des éléments des Gardes-côtes "ont arrêté à El Kala/5eRM, deux plongeurs et saisi du matériel de pèche de corail".