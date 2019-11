Congo-Brazzaville: Vie associative - Le réseau France Alumni Congo présenté à l'ambassadeur de France

Afin de souhaiter la bienvenue au nouvel ambassadeur de France au Congo, François Barateau, le réseau France Alumni Congo, présidé par Césaire Boukoulou, a organisé, le 22 novembre à l'Institut français du Congo, une rencontre d'échange pour présenter le bien-fondé et les atouts de cette plate-forme.

La rencontre s'inscrivait également dans le cadre des activités liées à la célébration des cinq ans d'existence du réseau sur le thème « France Alumni Congo, un réseau d'excellence au service du développement». Elle s'est droulée en présence du président d'honneur de cette organisation, le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua, et de quelques membres du gouvernement. «Nous nous retrouvons ici pour présenter notre réseau au nouvel ambassadeur de France au Congo, François Barateau. C'est un moment fort et important pour tous les membres du réseau car il nous donne une occasion de parler de notre organisation et d'envoyer un message à ceux qui ne sont pas encore membres de nous rejoindre », a déclaré Césaire Boukoulou.

Il a précisé que cette association mondiale est présente dans cent vingt-deux pays avec trente-deux mille cinq cents membres. Ce réseau a été lancé en 2016 et a pour objectif principal d'encourager tous ceux qui ont étudié ou ont été formés en France à ne pas couper leurs liens avec ce pays formateur.

Faisant une rétrospection sur l'histoire du réseau, le ministre Bruno Jean Richard Itoua a précisé qu'il n'est pas une mutuelle. Le réseau Alumni, a-t-il expliqué, incarne trois volontés, à savoir pérenniser la coopération entre la France et le Congo, notamment dans le domaine de l'éducation et de la culture, donner la visibilité à cette relation qui existe depuis des années et faire que la coopération entre les deux pays, notamment en termes d'éducation et de formation de qualité, puisse retrouver son niveau d'antan. « A travers ce réseau, nous voulons matérialiser ce socle de coopération entre les deux pays qui sont historiquement liés », a indiqué Bruno Jean Richard Itoua.

Parlant de l'appui que l'ambassade de France au Congo peut apporter au réseau, François Barateau a souligné que le partenariat entre les deux pays, au plan de la formation et de l'éducation des jeunes, doit continuer. Pour ce faire, il a appelé à la mise sur pied d'une politique de réciprocité qui fera que les jeunes français viennent eux aussi étudier au Congo. Car, il faut viser et promouvoir l'excellence de l'enseignement universitaire au Congo. «Quand on parle de la formation des Congolais en France, c'est un grand honneur pour mon pays. Mais il est important que les jeunes français viennent aussi étudier au Congo », a souhaité le diplomate. Notons que France Alumni Congo est un réseau international des diplômés de l'enseignement français et des certifiés de la formation professionnelle française.