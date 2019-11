Cote d'Ivoire: Abobo - Le Foscao-ci réfléchit sur la prévention des violences post-électorales

Le Forum de la société civile ouest-africaine (Foscao) a réalisé avec l'appui du National democratic institute (Ndi), une étude dans la commune d'Abobo sur les causes de l'incivisme et du phénomène des « Gnambros ». Le résultat de cette étude financée par l'Usaid a été présenté le 20 novembre 2019, à la mairie d'Abobo.

Sur la question de l'incivisme, il ressort qu'il existe six facteurs principaux qui expliquent sa montée dans la commune d'Abobo. Il s'agit, entre autres, des conditions socio-économiques des parents, la déscolarisation, l'irresponsabilité des parents, la taille de la cellule familiale, les frustrations sociales, l'influence des pairs délinquants, le manque d'éducation des enfants, leur milieu de vie (l'environnement), le manque d'emploi et la méconnaissance des lois. Conséquences de cette situation, ce sont l'insécurité et la désagrégation au niveau familial, l'instauration de l'anarchie et le retard dans le développement au niveau communal, et la généralisation de la violence et le désordre au niveau national.

S'agissant du phénomène de « Gnambros », l'étude révèle que le phénomène existe depuis les années 1990 mais a plus de visibilité aujourd'hui à cause de la situation socio-économique et politique du pays, et surtout de l'avidité des syndicalistes du secteur du transport. Les crises ont affaibli l'Etat dans sa mission régalienne. Aussi le chômage des jeunes et l'anarchie prévalant dans le secteur ont servi de facteurs justificatifs du phénomène.

Au terme de cette étude, des recommandations ont été faites aux autorités étatiques et communales visant à assainir le milieu du transport. A savoir, former et insérer les « Gnambros » dans la vie active, sensibiliser les acteurs du transport à la non-violence et surtout créer des emplois pour les jeunes. Il s'agit aussi de promouvoir le planning familial, instaurer un dialogue permanent au sein du cadre familial, sensibiliser les jeunes aux conséquences de l'incivisme, à la consommation des drogues, réprimer les enfants déviants, scolariser les enfants.

« En vue de contribuer à des élections apaisées en 2020, le Foscao a mené différentes études dans le District d'Abidjan. Ainsi après Koumassi où il était question de l'autonomisation de la jeune fille et Yopougon sur la participation des jeunes à la vie politique en Côte d'Ivoire, l'étude d'Abobo porte sur l'incivisme et le phénomène de "Gnambros" comme incubateur de la violence, une étude a été réalisée à Anyama sur le niveau de précarité dans cette commune malgré sa présence dans le District d'Abidjan », a indiqué Drissa Soulama, coordinateur national du Foscao.

Pour Kacoutié Amoikon, cette étude est un outil qui doit servir pour le bien-être de la population. C'est pourquoi il a tenu à féliciter le Foscao-ci qui l'a diligentée. « On ne peut soigner un mal si on ne l'a pas diagnostiqué », a-t-il dit. Avant d'inviter chaque acteur à s'approprier les résultats cette étude afin de débarrasser la commune d'Abobo de la violence.

Les dernières élections locales ont laissé des traces. C'est pourquoi dans la perspective de 2020, le National democratic institute (Ndi) et ses partenaires ont décidé de prendre le taureau par les cornes. « Nous souhaitons ces élections participatives et inclusives pour que nous ayons la première transition politique apaisée et le choix d'Abobo s'explique par le fait que la commune a été un bastion de la violence post-électorale », a affirmé Brou Julie, Gestionnaire de Programmes au Ndi.