Ile Maurice: Attaquée par son oncle - La miraculée de 5 ans est rentrée à la maison

En espace d'un mois et demi, la petite fille de 5 ans a subi quatre délicates interventions chirurgicales. Sauvagement agressée le jeudi 10 octobre par son oncle à coups de sabre, à la tête et au ventre, qui lui avaient perforé les poumons, le foie et les intestins, elle est rentrée chez son grand-père paternel à Bambous depuis jeudi. Cependant, la fillette devra subir une nouvelle opération dans trois mois pour remettre en place ses intestins.

Quoiqu'épuisée par les allées et retours à l'hôpital Victoria, à Candos, pendant un mois et demi, sa mère, Cindy, dit garder foi en Dieu que sa fille va s'en sortir. La fillette sera à partir de lundi sous la garde de son père et de la compagne de celui-ci. C'est à contrecœur que Cindy regagnera le chantier lundi. «Je n'ai pas d'autre choix, je dois travailler pour nourrir ma famille», a-t-elle confié à l'express.

Le jour du drame, Cindy était sur un chantier de construction à La Balise, Rivière-Noire, où elle travaille comme maçon. Elle avait reçu un appel téléphonique de son cousin qui travaille sur le même chantier pour l'informer que sa fille avait été grièvement blessée. Le message était clair : son enfant avait été agressée au sabre. La fillette dont la cervelle et les intestins étaient exposés était alors en salle d'opération.

Le présumé agresseur, Dieuro Gertrude, 22 ans, n'est autre que le demi-frère de Cindy, le fils du compagnon de sa mère. D'ailleurs, c'est au domicile de cette dernière à Beaux-Songes que le drame s'est déroulé. Cindy et ses deux filles étaient venues s'y installer temporairement en attendant la fin des travaux dans leur maison à Bambous. L'homme, sur qui pèse une accusation provisoire d'assassinat, a passé quelque temps à l'hôpital psychiatrique de Beau-Bassin après son arrestation, avant d'être reconduit en cellule.

Dieuro Gertrude, avait confié son père, consommait de la drogue synthétique.