Soudan: Le président de l'Université du Soudan affirme la solidité des relations sino-soudanaises

Khartoum — Prof. Awad Saad Hassan, directeur de l'Université du Soudan pour les sciences et de la technologie, a affirmé la solidité des relations étroites existant entre le Soudan et la Chine et leur excellence dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et autres.

Lors de sa réunion avec l'ambassadeur de Chine à Khartoum et la délégation qui l'accompagnait, Prof Awad a exprimé l'espoir de renforcer la coopération entre l'Université du Soudan et les universités chinoises dans divers domaines, notamment la technologie, le secteur agricole et pétrolier, et la mise en place d'un réseau commun de recherche et d'échange de professeurs et d'étudiants.

L'ambassadeur chinois a salué les relations profondément enracinées entre le Soudan et la Chine, en particulier dans les domaines économique, éducatif et d'enseignement, en louant l'Université du Soudan et sa bonne réputation.

L'ambassadeur a déclaré qu'il est prêt à renforcer la coopération entre l'Université du Soudan pour les sciences et les technologies et les universités chinoises, en particulier dans les domaines de l'agriculture, du pétrole, des études supérieures et de la recherche scientifique.