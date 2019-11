Cote d'Ivoire: Lancement des travaux de la route Man-Danané-Zouan-Hounien - 51,1 milliards de FCfa pour réhabiliter 125 km de route

Le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou, a procédé le vendredi 22 novembre, à Zouan-Hounien et à Mahapleu, au lancement officiel des travaux de renforcement de la route Man-Danané-Zouan-Hounien longue de 125 Km.

Selon le ministre Amedé Koffi Kouakou, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce projet financé par l'Etat de Côte d'Ivoire et la Banque chinoise Icbc et Standbic à hauteur de 51,1 milliards de FCfa, sera réalisé en deux ans par l'entreprise China civil engineering construction corporation (Ccecc)/Omni Travaux sous le contrôle du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) et de l'Agence de gestion des routes (Ageroute).

Amedé Kouakou a salué la grande mobilisation des populations qui témoigne de leur reconnaissance au Président Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui avait promis le démarrage de ce projet le 26 octobre, à Danané lors de sa visite.

Pour lui, la réalisation de ce projet contribuera à l'amélioration substantielle de la sécurité routière, la création d'emplois pour la jeunesse du Tonkpi, au développement des agglomérations traversées, à la facilitation de la recherche scientifique dans les réserves de l'ouest, au renforcement des bases de la croissance économique dans les villes desservies en facilitant la mobilité et l'accès à ces zones importantes de productions agricoles et minières. Il a invité les acteurs impliqués dans la réalisation de cet ouvrage à veiller à la qualité des travaux et au respect du délai.

« Le secteur routier constitue un des axes majeurs de la stratégie de développement du Président Alassane Ouattara tel que transcrit dans le Pnd de 2016-2020 », a indiqué Amedé Kouakou. Soulignant que les actions du gouvernement pour la concrétisation de cette stratégie prennent en compte, entre autres, la construction de pistes rurales et d'ouvrages de franchissement pour poursuivre le désenclavement de toutes les localités du pays surtout les plus défavorisées, la réhabilitation du patrimoine routier qui a pris un coup en raison du manque d'entretien dû à la crise socio-politique que le pays a connue.

« Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donné son accord pour le bitumage de l'axe Biankouma-Sipilou. Bientôt, il viendra pour le lancement des travaux de bitumage de l'axe Toulepleu-Binhouyé-Zouan-Hounien... », a annoncé le ministre Amedé Kouakou. Il a également annoncé le bitumage de 5 km de voirie dans le cadre de ce projet à Danané et à Zouan-Hounien.

Il a exhorté les populations à œuvrer à la préservation du climat de paix et à renforcer l'union pour le développement de la Côte d'Ivoire, en vue du bien-être des uns et des autres.

Le ministre Albert Mabri Toikeusse, par ailleurs président du Conseil régional du Tonkpi, a, pour sa part, exprimé la reconnaissance des populations de la région au Président Alassane Ouattara et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. « Nous sommes à la disposition du Premier ministre et le Président a notre soutien. La réalisation de ce projet met fin au cauchemar des populations du Tonkpi. Merci au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui vient de tenir sa promesse un mois après sa visite », s'est-t-il réjoui.

Il faut noter que les ministres Sidiki Konaté et Adama Bictogo ont pris part aux deux cérémonies.