Ile Maurice: Cap-Malheureux - Un jeune de 12 ans maltraité par son père

Un garçonnet de 12 ans a porté plainte contre ses parents pour maltraitance, en présence d'un officier de la Family Welfare Protection, au poste de police de Grand-Baie, mercredi. Il habiterait chez son oncle et sa tante depuis plus de trois ans car il ne supporte plus la situation chez ses parents. Il aurait déclaré aux enquêteurs que ces derniers sont des alcooliques, qui n'ont aucune hygiène de vie et ne lui donnent pas les soins nécessaires.

Il a raconté qu'il y a deux jours, alors qu'il était chez sa grand-mère à Cap-Malheureux, son père l'aurait agressé et menacé de lui donner des coups. Le père n'aurait pas tardé à mettre ses menaces à exécution en le tirant par son T-shirt. Il l'aurait traîné jusqu'à la maison et l'aurait attaché à un lit en lui ligotant les pieds et les mains. Il lui aurait donné plusieurs gifles et coups de poing au visage.

Après l'agression, son père l'aurait détaché et enfermé dans la chambre. Quelques minutes plus tard, il serait revenu avec un couteau à la main et l'aurait agressé avec l'arme blanche. Comme l'enfant ne pouvait pas supporter la douleur, il aurait fait appel à son oncle, qui serait venu à sa rescousse. Ce dernier l'aurait emmené à l'hôpital SSRN, pour y recevoir des soins. La police a ouvert une enquête.

Nous avons rencontré la famille à Cap-Malheureux, où les parents ont donné leur version des faits. Le père avoue avoir ligoté les mains de son fils car il voulait qu'il redevienne raisonnable. «Mo pa dakor ki li travay mason ek mo bofrer ziska tar. Mo pa anvi dimounn explwat li ek aksepté donn li enn ti Rs 100 par zour. Mo'nn fer sa pou so bien.»

La mère dit, pour sa part, qu'elle ne veut pas que son fils finisse par prendre un mauvais chemin. «Sak fwa ki mo'nn anvi met li dan enn lékol, li pann kontan, li sauvé, li pa ékouté. Mo'nn anvi enn méyer lavi pou li. Si so papa inn éfrey li, sé parski li lé so bienêtre non pa pou maltret li. Li pli gran dan mo 4 zanfan. Mo anvi ki li kapav enn lekzanp pou zot.»