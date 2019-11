Maroc: Les clés du match - Prisme tactique

Depuis le derby du match aller qui s'est soldé sur un score de parité (1-1) avantageux pour les Rouge et Blanc, tant de choses ont changé. Le soleil s'est mis en retrait et la chaleur a laissé place à un froid de canard. Mais ce qui nous intéresse dans cette rubrique, ce n'est pas la météo, vous en conviendrez, mais plutôt le changement de staff opéré par le Raja de Casablanca qui s'est enfin rendu compte que son désormais ex-entraîneur n'avait ni les compétences suffisantes, ni la carrure pour aider le club et ses joueurs à franchir un palier. En lieu et place, les dirigeants des Verts ont choisi l'option d'un management à double tête, personnifié par le binôme marocain, Sellami-Sefri.

Maintenant, il s'agit de savoir si ces nouvelles nominations auront un impact sur le style de jeu du Raja. Rien n'est moins sûr. Ni Sellami, ni Sefri ne sont tombés de la dernière pluie. Les principes de jeu de l'un comme de l'autre sont identifiés et il se trouve qu'ils ne s'éloignent pas tant que ça de ceux de Patrice Carteron. A quelques nuances près, on risque encore de voir le Raja de Casablanca prendre le jeu à son compte en alternant phases de possession et recherche instantanée de la profondeur d'autant que le résultat de la manche aller est en sa défaveur. Dans un cas comme dans l'autre, les projections offensives sont légion. Une attitude qui permet d'avoir plusieurs solutions pour le porteur du ballon surtout dans la surface de réparation. Le but égalisateur de Fabrice Ngoma faisant aussi foi.

Cette faculté à se projeter est l'apanage d'une ambitieuse animation offensive. Cependant, cette dernière occasionne beaucoup d'espaces entre le gardien et une ligne défensive très haute qui joue sur un fil, avec pour principal arme, le hors-jeu. Or, cela s'apparente à une grosse prise de risque qui ne laisse aucune place à un alignement approximatif, surtout si le pressing des attaquants est lâche sur la première relance adverse. D'ailleurs, c'est sur une situation similaire que l'attaquant du WAC, El Kaabi, a servi El Haddad pour l'ouverture du score.

A l'instar du précédent derby, l'attitude du Wydad de Casablanca sera enveloppée d'un voile de prudence. Les enjeux sont les mêmes et la position confortable des hommes du coach serbe Zoran Manojlovic reste inchangée. Son équipe n'a aucun intérêt à posséder le ballon et encore moins à partir à l'abordage. Les changements dont on peut être sûr, résident dans les compositions d'équipes. Les deux onze connaîtront quelques retouches à cause des nombreux forfaits enregistrés (voir ci-dessus). Au moins sept joueurs ne seront pas de la partie. Conséquence, l'application des systèmes et principes de jeu pourrait s'en ressentir. Hormis cela, et comme à l'aller, les débats seront sans aucun doute intenses pour notre plus grand bonheur.

Six matches fermes et 10.000 DH d'amende infligés à Yahya Jabrane

La commission de discipline et de fair-play de la Fédération Royale marocaine de football a statué sur le sort de Yahya Jabrane. L'instance a décidé de lui infliger une suspension de six matchs. En sus, il devra s'acquitter d'une amende de 10.000 DH. Pour rappel, cette sanction fait suite à l'incident qui s'est déroulé lors de WAC - RSB, mettant en scène le milieu de terrain du WAC et l'arbitre du match Redad Daki. Le joueur aurait craché en direction de l'arbitre. La confrontation entre les deux a accouché de deux versions différentes. Jabrane a assuré «que son geste était spontané et ne visait aucune personne» alors que Redad Daki a affirmé «ne pas avoir vu le geste en direct mais dans une rediffusion télévisée» et qu'il ne pouvait donc pas affirmer que le crachat lui était destiné ou pas. En tout cas, Jabrane a présenté ses excuses devant la commission de discipline.