Afrique: Franc CFA - La Cémac veut disposer d'une monnaie commune stable et forte

Au terme du sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac), tenu le 22 novembre, à Yaoundé, au Cameroun, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres, notamment le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, ont réaffirmé, en rapport avec l'avenir du franc CFA, leur volonté de disposer d'une monnaie commune stable et forte.

Le sommet convoqué à l'initiative du chef de l'Etat camerounais et président en exercice de la Cémac, Paul Biya, avait pour objectif d'examiner la situation économique, financière et monétaire de la zone, et d'analyser les perspectives des économies de la sous-région.

Il a, en outre, permis aux chefs d'Etat de débattre particulièrement de la coopération monétaire avec la France portant sur le franc CFA, qui appelle une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération.

« Les présentes assises nous donnent à nouveau l'occasion d'échanger et d'arrêter des mesures complémentaires pouvant consolider le redressement économique de notre sous-région », a déclaré le président Paul Biya, hôte du sommet.

Statuant, par ailleurs, sur la situation économique, monétaire et financière dans la zone Cémac, les chefs d'Etat ont salué le redressement global de la situation macro-économique marquée, selon les experts, par le retour à une croissance économique positive, la maîtrise de l'inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants.

Au sujet de la soutenabilité et la viabilité de l'endettement public, ils ont privilégié les financements concessionnels favorisant les partenariats public-privé, afin de réaliser les projets d'infrastructures. D'où leur engagement renouvelé pour l'élaboration, en accord partie avec les partenaires techniques et financiers, d'une approche « solidaire, cohérente et concertée de coopération » à la fin du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international.

Un appel à la mobilisation des ressources financières

Face aux défis économiques actuels auxquels fait face la zone Cémac, la mobilisation des ressources financières semble un impératif pour les chefs d'Etat, en vue de parvenir à l'objectif de transformation structurelle des économies menant vers une industrialisation plus large.

Dans l'optique d'améliorer le climat des affaires, jugé peu propice actuellement, les chefs d'Etat entendent mener des réformes structurelles d'envergure susceptibles de promouvoir l'investissement privé, diversifier leurs économies, question de « les rendre plus fortes, résilientes et davantage compétitives ».

Toutefois, afin de tirer un meilleur profit de la Zone de libre-échange continentale africaine, les dirigeants de la Cémac ont convenu d'accélérer l'approfondissement de l'intégration sous-régionale pour développer les échanges commerciaux intra-communautaires.

Cet objectif passant avant tout par la stabilité des Etats membres, les chefs d'Etat ont, pour ce faire, décidé de renforcer les concertations et les actions communes face aux questions liées aussi bien au terrorisme international qu'aux diverses velléités déstabilisatrices au sein de cet espace communautaire.