Algérie: Constantine - Inauguration de Dar Waha, un espace d'accueil et d'hébergement pour les malades du cancer

Constantine — L'association Waha d'aide aux malades du cancer a procédé, samedi, à l'inauguration de "Dar Waha", un espace d'accueil et d'hébergement pour les malades du cancer et leurs proches, implantée au niveau de l'unité de voisinage (UV) 18 de la circonscription administrative de Ali Mendjeli (Constantine).

Composée de 4 résidences dédiées à l'hébergement des patients, dont l'une est réservée aux enfants, "Dar Waha", abritant aussi le siège officiel de l'association Waha, a vu le jour grâce aux dons de nombreux bienfaiteurs et commencera à accueillir les malades "dans les prochains jours", a-t-on appris auprès de membres de l'association.

Lieu de repos et d'hébergement, essentiellement pour les malades et leurs accompagnateurs issus d'autres wilayas, "Dar Waha" possède une capacité de 42 chambres avec sanitaires et balcons (84 lits), dont 6 chambres au sein de la résidence Younès destinée aux enfants, ainsi que des salles de jeux et d'activités pour les enfants de tous âges.

S'étendant sur une superficie de 6000 m2, "Dar Waha" a été conçue pour accueillir les malades et leurs proches venant des wilayas voisines, et ce, en vue de contribuer à réduire les frais collatéraux du traitement et des déplacements, notamment pour les patients appelés à faire des cures de chimiothérapie ou de radiothérapie s'étalant sur plusieurs jours.

Selon les explications de certains membres de l'association Waha, en plus des salles réservées aux jeux et aux loisirs, les enfants scolarisés atteints de cancer pourront également bénéficier de cours de soutien dispensés par des enseignants bénévoles au niveau de l'espace pédagogique aménagé à cet effet.

Soulignant le "capital humain" que compte l'association, Pr. Aberkane, a ajouté qu'il s'agit à présent de le "professionnaliser" en matière d'hygiène, de diététique, mais aussi pour assurer la relève afin que l'association perdure et se développe.

Le président de l'association Waha a loué également le "formidable potentiel capable de concevoir, planifier, récolter les dons et mettre en œuvre un projet comme Dar Waha et de prendre des initiatives comme par exemple, lancer l'idée de construire un hôpital pour les enfants cancéreux de l'Est du pays".

Il a précisé, enfin, que "Dar Waha" comprend également une crèche, louée au mieux disant dans le cadre d'un appel d'offres, et dont l'argent engrangé représente "une source de financement pour le paiement des factures de gaz, d'électricité et d'eau, ou encore la rémunération des agents de sécurité et d'entretien".

A noter que pour bénéficier des services de l'association Waha, les malades sont conviés à se rapprocher de "Dar Waha" en vue de prendre connaissance du dossier du patient à héberger, du contenu de la valise du malade et des règles de vie au sein de la structure.