Sénégal: Premier League - Sadio Mané au même diapason que Suarez et Owen à Liverpool

Au fil des semaines, Sadio Mané rentre de plus en plus dans l'histoire de Liverpool. Ses prestations sont louables et les statistiques hallucinantes.

Face à Crystal Palace ce samedi, l'international sénégalais a ouvert le score à la 49ème minute alors que le match était fermé. Ce but inscrit lui permet d'égaler le record de Mickael Owen et Luis Suarez chez les Reds.

Un but marqué et Mané se met à la même table que deux anciens joueurs qui ont marqué le club. Avec cette réalisation, il devient le 3ème joueur de Reds à marquer 5 buts sur 5 matchs consécutifs. Seul Owen et Suarez l'avaient fait de par le passé.

Notons qu'après le but de Sadio Mané, son compair d'attaque Firmino porte l'estocade pour la deuxième fois et permet à Liverpool de quitter le Selhurst Park avec les 3 points.