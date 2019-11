Algérie: Kheïreddine Zetchi revient sur le départ d'Hakim Medane

Manager général de l'équipe nationale d'Algérie, Hakim Medane a quitté les Fennecs après la CAN 2019 et le sacre des Fennecs. Selon certains, ce départ serait dû à des problèmes entre Medane et le sélectionneur, Djamel Belmadi. Reçu dans l'émission « Studio El-Kora », le président de la Fédération algérienne de football, Kheïreddine Zetchi, a tenu à démentir cette information.

« Après avoir remporté la CAN, et à notre retour au pays, Hakim Medane a décidé de se retirer pour des raisons personnelles. Là, je peux vous confirmer qu'il n'existait aucun conflit entre Medane et Belmadi. Après, je pense que le manager général est Djamel Belmadi, car c'est lui qui assure tout ce qui a rapport avec le volet technique concernant la sélection. Il a aussi un droit de regard sur les autres aspects de la sélection. Nous avons mis Belyacine Brahim au poste de coordinateur », a-t-il confié.