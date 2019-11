Algérie: Tizi-Ouzou - Ouverture haute en couleur de la 10ème édition du Salon Djurdjura des arts plastiques

Tizi-Ouzou — La 10ème édition du Salon Djurdjura des arts plastiques a été marquée par une ouverture, samedi à la maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, haute en couleur avec une performance artistique qui a charmé les visiteurs.

Cette performance reproduite sur une toile par le groupe "Ayrad" (Omar Salhi, Djamel Talbi) et un groupe d'artistes impressionnistes et intitulée "Tudert" a allié musique et peinture pour mettre en exergue la chanson "Denia" du défunt Kamel Messaoudi, interprétée en Tamazight.

Cette édition a été aussi caractérisée par la participation d'une centaine d'artistes de la wilaya qui ont animé une riche exposition avec leurs œuvres aussi différentes les unes des autres tant en couleurs qu'en style.

Une fresque dédiée aux 10 ans d'existence du Salon a été, par ailleurs, réalisée par les étudiants de l'Ecole régionale des beaux arts d'Azazga.

Lors de la cérémonie d'ouverture, la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, a annoncé une sélection des meilleurs œuvres exposées aux cimaises du Salon, ces dernières vont composer l'exposition inaugurale de la galerie d'art de Tizi-Ouzou qui sera prochainement ouverte au niveau du théâtre de verdure réalisé à l'intérieur du site de la maison de la culture.

Mme Goumeziane a rappelé que pour assurer une formation en arts plastiques, des ateliers pour enfants sont ouverts au niveau de la maison de la culture de Tizi-Ouzou et de la bibliothèque principale et des bibliothèques communales, en plus de l'Ecole régionale des beaux arts d'Azazga qui offre une formation dans le but d'ouvrir des débouchées professionnelles aux jeunes artistes.

Le salon Djurdjura "demeure un espace de rencontres et d'échanges entre artistes" et "revêt une importance particulière dans la mesure où il recherche à maintenir une dynamique permanente de création dans le domaine des arts plastiques dans notre wilaya".

Une exposition d'œuvres d'arts des artistes professionnels et autodidactes de la wilaya, des ateliers d'art plastiques, une table ronde autour du marché de l'art en Algérie sont au menu de cette manifestation artistique qui se poursuivra jusqu'au 26 du mois de novembre.