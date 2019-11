Afrique: Le Sénégal en pole-position dans les différentes catégories

Le Caire — Le football sénégalais est en pole-position dans les principales distinctions que la Confédération africaine de football (CAF) doit attribuer le 7 janvier prochain lors de la cérémonie des Awards prévue en Egypte, a constaté l'APS.

Dans la liste des joueurs nominés pour le titre de meilleur football de l'année, on trouve la star des Lions et de Liverpool (Angleterre), Sadio Mané mais aussi Kalidou Koulibaly (Naples, Italie) et Idrissa Gana Guèye (PSG, France).

Si Mané n'a pas gagné le titre continental, il fait partie des meilleurs footballeurs du monde de la saison 2018-2019 avec un titre en Ligue européenne des champions, co-meilleur buteur en Premier league et vice-champion d'Afrique.

Sadio Mané et les Lions ont été aussi finalistes de la CAN 2019 en Egypte.

Parmi les Espoirs, la CAF a retenu quatre internationaux sénégalais, Amadou Sagna (Cayor FC, Bruges), Ismaïla Sarr (Rennes, Watford), Moussa Ndiaye (Excellence Foot), Krépin Diatta (Bruges).

Chez les coachs, Aliou Cissé vice-champion d'Afrique avec le Sénégal, a été régulier avec les Lions qu'il a mené à une place de finaliste et depuis plus d'un an, il a maintenu le Sénégal à la place de numéro 1 africain au classement FIFA. Ce qui a permis au Sénégal de faire partie des sélections nominées au titre meilleur équipe de l'année.