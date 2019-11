Ile Maurice: Météo - Singing in the rain!

Enfin de la pluie pour arroser les plantes. 88 % d'humidité à Port-Louis avec 26° Celsius, 92 % à l'aéroport de Plaisance avec 25° Celsius et... 100 % à d'humidité à Vacoas avec 22° Celsius ! Telles sont les conditions climatiques relevées tôt ce matin par la station météorologique de Vacoas.

Ce dimanche 24 novembre sera nuageux et pluvieux, en raison d'une zone d'instabilité et de ses nuages associés.

Les averses toucheront surtout l'Ouest, le Sud et le plateau central. Attention, elles pourraient occasionner des accumulations d'eau temporaires dans certains endroits. Il y a des risques d'orages.

La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 25 et 28 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 30 et 32 degrés Celsius ailleurs.

La température minimale oscillera entre 19 et 22 degrés Celsius sur les terrains élevés et entre 24 et 26 degrés Celsius sur les régions côtières.

Le temps restera plutôt nuageux durant la nuit avec des averses principalement sur la partie Sud de l'île et sur le plateau central. Mais demain, lundi, le soleil et la chaleur étouffante devraient revenir.

Ne comptez pas sur le vent pour vous aérer, il soufflera du Nord à environ 15 km/h.

En bref, les conditions atmosphériques sont chaudes, humides et instables sur notre région.