Togo: Le MAPAH à la fête, des bénéficiaires du PASA, du PPAAO et autres font découvrir leurs produits

L'édition 2019 de la Foire Internationale de Lomé a ouvert ses portes depuis Vendredi dernier dans la capitale togolaise.

Rendez-vous des affaires, elle regroupe des acteurs de différents secteurs d'activités du Togo mais aussi de la sous-région et autres pays amis du Togo.

Pour cette édition, on note la présence sur le site du CETEF (Centre des Expositions et Foires de Lomé), des produits locaux transformés de qualité, fruit du soutien apporté par le MAPAH (Ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, à de jeunes entrepreneurs (hommes et femmes).

Les bénéficiaires des projets PASA, PPAAO et autres projets du ministère, exposent leurs produits locaux, jus, épices, huile sésame, soja au tant de produits locaux transformés qui attirent et séduisent.

Placée sous le thème : « Le e-commerce pour une forte expansion des échanges », cette 16ème édition de la Foire internationale du Togo, principale rencontre commerciale sera marquée par plusieurs rencontres B to B.

L'objectif étant de mettre ensemble les opérateurs économiques, exposants ou non à la foire autour d'une même table, en vue d'échanger sur leurs produits et services, leurs conditions de transactions et les formes de partenariat à mettre en place entre eux.