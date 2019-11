Soudan: Haut-Commissaire adjoint du HCR examine la situation des réfugiés

Kosti — Une délégation du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) dirigée par l'Assistant du Haut-Commissaire aux Affaires Humanitaires à Genève, George William Colin, accompagnée du Commissaire aux Réfugiés, Mohamed Yassin Al-Tohami, le Commissaire Régional pour les Réfugiés d'Afrique Orientale et Centrale, la Haut-Commissaire pour les Réfugiés au Soudan, Mme Norikwa Oshida, et le Commissaire Adjoint pour les Réfugiés de l'Etat du Nil Blanc, Ibrahim Mohamed Ahmed, ont effectué Samedi une visite sur terrain dans les Camps de Réfugiés de l'Etat du Sud Soudan dans la Localité d'Al-Salam, en Etat du Nil Blanc, au cours de laquelle la délégation a inspecté les conditions globales sur le Plan Humanitaire, Sanitaire, Alimentaire et Environnemental des Réfugiés.

Au cours de sa visite dans le Camp de Khor Al-Waral, la délégation a écouté un Rapport détaillé du Directeur du Camp, dans lequel il a indiqué que le Camp comptait plus de 54 000 Réfugiés, indiquant que le grand nombre de réfugiés constituait un Défi, le Grand nombre de Réfugiés non enregistrés, la Situation Sanitaire, le niveau de fourniture de Services de traitement, la Pénurie de Médicaments ainsi que le problème de l'Education en termes d'Environnement Scolaire et de Programme.

Pour sa part, Ibrahim Mohamed Ahmed, Commissaire Adjoint aux Réfugiés dans l'Etat du Nil Blanc, a déclaré que l'objectif de la visite est de se familiariser avec la situation des Réfugiés dans les Camps et le niveau des Services qui leur étaient fournis dans toutes les Régions et Services fournis aux Communautés Hôtes.

Le Commissaire de la Commission des Réfugiés, Mohamed Yassin Al-Tohami, a déclaré que la visite de la délégation de haut niveau du HCR à Genève était importante, notant que la délégation a été informée des défis auxquels sont confrontés les Camps en termes de Logement, d'Alimentation, de Santé et d'Education, et que la réunion a mis l'accent sur la mise en place de Mécanismes avec tous les Partenaires Humanitaires et de développement pour coordonner les efforts visant à résoudre ces problèmes et défis.

Le Haut-Commissaire Adjoint pour les Affaires Humanitaires, George William Colin, a déclaré que le but de la visite est d'identifier les Problèmes Humanitaires et Sociaux des Réfugiés, ainsi que le niveau de Coopération existant entre le Gouvernement Soudanais, les Organisations des Nations Unies et ses Partenaires pour la fourniture de Services à la Population et les Réfugiés.

Il a indiqué que tous, aux niveaux local et fédéral, ainsi que la Commission des Réfugiés et le Siège du HCR à Genève, devaient travailler ensemble pour trouver des Solutions Appropriées à ces problèmes.