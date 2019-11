Afrique de l'Ouest: Togo Debout sonne la remobilisation à travers une marche mercredi prochain

C'est un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction qui l'annonce. Par ce document, le Front citiyen Togo Debout indique que "l'heure de la remobilisation a sonné" pour tous les Togolais. Lisez !

"« Togo Debout, Luttons sans défaillance » !

FRONT CITOYEN

ACDI, ALCADES, APED, ASVITTO, Bindje gue Bingué, Eha-Dzin, GLOB, Galaxie Citoyenne pour la démocratie, Groupe des musulmans pour la paix et le développement, Flambeau Citoyen, FTBC, JTC, LCT, LTDH, Missite , Mouvement des Artistes Engagés du Togo, Mouvement Flambeau du Peuple, Mouvement Patriotes Togolais, Mouvement pour la Justice Sociale, Mouvement Résistance Patriotique, NUBUEKE, Peuple Togolais Debout, Rameau de Jessé, REPAJOSEC, SEET,SJDS, STT, SYNPHOT, UST, Winiga,

INVITATION A LA MARCHE CITOYENNE

Peuple Togolais !

L'heure de la remobilisation a sonné pour nous tous : artisans, commerçants, femmes en souffrance et endeuillées par les incendies des marchés, togolais du secteur informel, entrepreneurs, fonctionnaires, journalistes, avocats, médecins, universitaires, étudiants, élèves, collégiens et lycéens, laïcs ou religieux, prêtres et pasteurs, civiles et militaires, oui l'heure a sonné pour nous tous car ce que nous voulons c'est un Togo de bonheur pour tous.

OUI au changement et à l'alternance, NON au statu quo qui maintient tout le peuple togolais en souffrance

Pour l'avènement de ce changement nous sommes tous invités à une marche pacifique et non violente ce mercredi le 27 novembre 2019. Point de départ à Be Gakpoto à 11H

Le changement commence avec chacun de nous voilà pourquoi nous devons sortir massivement pour exprimer notre désir d'un Togo démocratique.

LE CHANGEMENT C'EST MAINTENANT"