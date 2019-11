Soudan: L' assistant du Haut-Commissaire rencontre les dirigeants de l'administration autochtone

Kosti — - George William Colin, Haut-Commissaire Adjoint des Nations Unies aux Réfugiés pour les Affaires Humanitaires, s'est réjoui de l'esprit de Coexistence Sociale et Pacifique entre les Réfugiés du Sud Soudan et leurs Communautés d'Accueil dans l'Etat du Nil Blanc, ajoutant que la Coexistence est essentielle pour la Commission.

Cela s'est produit lorsque le Responsable de l'ONU a rencontré Dimanche les Dirigeants de l'Administration Indigène, des Femmes et des Jeunes de Réfugiés et les Communautés d'Accueil du Camp de Khor Alwarl, dans la Localité d'Assalam, dans l'Etat du Nil Blanc.

Le Haut-Commissaire Adjoint aux Affaires Humanitaires a écouté tous les problèmes des réfugiés du Sud Soudan et des Communautés Hôtes.

Cette réunion a abordé les préoccupations et les problèmes relatifs aux Réfugiés et les problèmes liés au Logement, à l'Alimentation, à la Santé et à l'Education.

Il a promis de résoudre tous les problèmes et défis auxquels sont confrontés les Réfugiés et les Communautés Hôtes.

Colin a déclaré que tous les Partenaires et le Gouvernement Soudanais s'efforçaient de trouver un Environnement Approprié pour les Réfugiés, indiquant que la Commission Introduirait une nouvelle Méthode de Prestation de Services aux Réfugiés et aux Communautés Hôtes.

Le Commissaire aux Réfugiés, Mohamed Yassin Al-Tohami, a pour sa part déclaré que la Commission s'employait à renforcer les Partenariats avec la Communauté Internationale, le HCR et le Gouvernement Soudanais afin de relever les Défis et de trouver des Solutions aux Problèmes des Réfugiés, et que la Commission consolidera la Coexistence Pacifique entre les Réfugiés du Sud Soudan et les Communautés Hôtes.