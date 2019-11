Togo: L'artiste togolais, Abdoul-Ganiou Dermani lauréat !

Il n'est plus à présenter pour certains et surtout pour les populations de Stuttgart (Allemagne) où il réside depuis plusieurs années déjà.

L'artiste plasticien et vidéaste togolais, Abdoul-Ganiou Dermani, s'est vu délivré le Jeudi 21 Novembre dernier, à Lisbonne au Portugal, le prestigieux prix international italien Giotto 2019.

Ce fut au cours d'une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités de marque, des artistes internationaux et des professionnels des arts et de la culture.

Cette consécration a été rendue possible grâce à la peinture « Peace in the World » (Paix dans le monde), de l'artiste togolais.

Il est à noter que parmi les artistes à monter sur la plus haute marche de cette distinction, le Togolais Abdoul-Ganiou Dermani a été le seul africain, aux côtés d'autres artistes du monde entier.

Alors que cette bonne nouvelle vient s'ajouter aux autres que l'artiste ait connu durant cette année 2019 finissante, 2020 s'annonce déjà sous de bons auspices avec la sélection de l'artiste togolais pour prendre part à la Biennale de l'art de Langkawi en Malaisie sur le thème « Environnement et Culture ».

Né en 1973 à Agou-Nyogbo au Togo, Abdoul-Ganiou Dermani a étudié la peinture et l´art batik au CEAA - Collège d´ Enseignement Artistique et Artisanal de Kpalimé au Togo. Il vit et travaille actuellement à Stuttgart en Allemagne.

Sa pratique artistique englobe la peinture, le dessin, les techniques mixtes, la photographie et la vidéo. Son travail traite des identités africaines ainsi que des questions sociales et globales. Il a participé à de nombreuses expositions et festivals de films à travers le monde.

Ses œuvres sont dans les collections du Kunstmuseum Stuttgart en Allemagne ; Musée de l'humour et de la satire à Gabrovo en Bulgarie ; Osten Museum of Drawing à Skopje en Macédoine ; Galerie Kula à Split en Croatie ; Galerie Shah Alam en Malaisie.

Il a reçu de nombreux prix prestigieux pour son travail, dont le Prix du meilleur art vidéo au 17e Festival international du film Zoom à Jelenia Gora en Pologne (2014).