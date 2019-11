Burkina Faso: FPDCT - Un nouveau "Projet 3 frontières" pour permettre aux communes de se dresser face à l'insécurité

Après dix ans d'existence, le FPDCT se positionne comme l'un des partenaires privilégiés et plus dynamiques des collectivités territoriales. En effet, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA qui ont été investis pour accompagner les collectivités territoriales dans le développement local sur la décennie d'existence de l'institution.

Il s'est agi au cours de ces échanges pour le FPDCT, d'annoncer les différentes enveloppes des différents guichets qui seront alloués aux communes au titre de l'exercice 2020 et de recueillir les différentes préoccupations par apport à une meilleure prise en compte de leur accompagnement.

Concernant l'enveloppe financière allouée aux communes en 2020, Bruno S. Dipama, DG du FPDCT, a indiqué qu'elle sera de 6,2 milliards de francs CFA dont 6 milliards de francs CFA en provenance du budget de l'Etat et 200 millions de francs CFA de la Coopération suisse.

Des préoccupations, les élus locaux ont fait remarquer que les subventions et droits de tirage arrivent le plus souvent en retard dans les collectivités territoriales. Face à cette préoccupation, Bruno Dipama a indiqué que le Fonds est obligé d'attendre l'inscription de son budget dans celui de l'Etat avant de l'annoncer aux communes.

Mais qu'à cela ne tienne, les premiers responsables du FPDCT disent avoir fait un plaidoyer auprès de l'exécutif pour une programmation sur trois ans afin de permettre aux collectivités territoriales d'avoir un aperçu de leur subvention et de faire des projets structurants.

Le "Projet 3 frontières" pour permettre aux communes de se dresser face à l'insécurité

"Fiscalité et développement, enjeux et perspectives", c'est sous ce thème que s'est tenue ces 16è Journées de la commune dans la cité de l'épervier.

Un thème évocateur selon le DG du FPDCT pour qui, la relance de la responsabilisation des acteurs locaux dans la gestion de leurs cités pose les enjeux d'une gouvernance de proximité, impliquant le citoyen comme acteur de développement en relation avec les élus locaux, les acteurs étatiques et non étatiques.

Toutes chose qui selon Bruno Dipama contribuera à la résilience face au phénomène du terrorisme.

Ce " Projet 3 frontières" dit de nouvelle génération, interviendra donc dans les communes frontalières du Burkina, du Mali et du Niger. D'un coût total de plus de 6 milliards de francs CFA, il doit "permettre auxdites communes de se dresser face à l'insécurité."

«Il y a une composante consacrée au pastoralisme, le dialogue social et aussi le volet investissement», a ajouté M. Dipama. Selon ses propos, l'objectif est de montrer que le gouvernement reste présent dans ces communes malgré les situations difficiles.

Aussi, le DG du FPDCT a invité les maires des différentes communes à mettre à la disposition de l'institution, les terrains demandés pour la construction de son siège national et des agences régionales.

En somme, le FPDCT se veut être l'unique dispositif financier national devant mobiliser et gérer l'ensemble des ressources de l'Etat et de ses partenaires techniques et financiers destinées au financement des investissements sous la maitrise d'ouvrage des collectivités territoriales en veillant à la répartition équitable des financements mobilisés entre lesdites collectivités.