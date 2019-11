Sahara Occidental: L'Eucoco salue le soutien du peuple algérien et de ses institutions à la cause sahraoui

VITORIA-GASTEIZ (Pays Basque) - La 44e Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), a exprimé toute son estime pour le soutien "indéfectible" du peuple algérien et de ses institutions au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination.

La 44ème EUCOCO "tient à exprimer toute son estime pour le soutien indéfectible du peuple algérien et de ses institutions solidaires avec le peuple sahraoui", a noté la Conférence dans sa déclaration finale lors de la clôture de ses travaux samedi dans la soirée à VITORIA-GASTEIZ.

Elle remercie également "la délégation algérienne pour sa présence active au sein du mouvement de solidarité".

Pour rappel, des délégations algériennes représentant notamment l'Assemblée populaire nationale (APN), le Conseil de la nation (Sénat) et le Comité national algérien de soutien au peuple sahraoui (CNASPS), ont pris part aux travaux de cette 44e édition de l'Eucoco.

La Conférence, souligne la Déclaration, "salue et soutient les efforts engagés par l'Union Africaine pour contribuer à mettre fin à l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et de conduire à son terme le processus de décolonisation du continent africain".

"Cette année 2020 sera l'occasion d'une grande rencontre internationale de juristes de haut niveau afin de conforter la légitimité de la lutte du peuple sahraoui pour le respect de ses droits fondamentaux", a-t-on soutenu.

Dans sa Déclaration finale, la 44e Eucoco a adressé "ses vœux de vif succès dans les préparatifs et la réalisation du Congrès du Front Polisario en décembre 2019 et assure le Front Polisario de toute l'attention qu'il apportera aux conclusions des travaux et au programme politique qui en résulteront".

Les participants aux travaux de la Conférence tenue vendredi et samedi, se sont également félicités des avancées remarquables réalisées par la cause sahraouie au niveau des plus hautes instances juridiques de l'Union européenne et de l'Union africaine.