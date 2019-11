Cote d'Ivoire: « Sublime Côte d'Ivoire » - L'attractivité de la destination ivoirienne réaffirmée à Hambourg

Au terme d'une session de manifestation d'intérêt autour de 12 projets contenus dans la mise en œuvre de la stratégie pilotée par le Ministre Siandou Fofana, des investisseurs européens ont marqué, le 22 novembre, en Allemagne, leur intérêt pour l'essor du tourisme ivoirien.

A la Table-ronde sur l'investissement dans le tourisme ivoirien à travers la mise en œuvre de « Sublime Côte d'ivoire » de Hambourg (République Fédérale d'Allemagne), le 22 novembre au Fairmont Hôtel, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son attractivité aux yeux des investisseurs et grandes enseignes européens.

C'est donc avec une satisfaction émue que Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs, a annoncé aux participants : « Nous avons mobilisé auprès d'investisseurs privés, la somme de 5,8 milliards d'euros soit 3800 milliards de f Cfa pour 12 projets en vue du développement touristique de la Côte d'Ivoire ».

Symboliquement, les promoteurs de Global Life, Euro East Consultancy pour le compte de deux firmes indiennes, Express Line, Synapsy, ont paraphé, en plénière, les conventions les engageant dans des projets d'envergure, tandis que des Mémorandums d'entente, Lettres d'intention et autres rencontres B To G, ont ponctué cette Table-ronde qui a (dé) montré l'enjeu de « Sublime Côte d'Ivoire ».

On peut ainsi noter qu'en audience, le Ministre Siandou Fofana a échangé avec Mr. Brahim Benabella du groupe Awelis et Parknplay sur les projets de construction des 40 parcs de loisirs à Abidjan et 31 parcs de loisirs dans les chefs-lieux de région de notre pays.

Des investisseurs de la République tchèque via Benza Groupe, du Danemark par le canal du président de la Scandinavian international Hôtels qui entend mettre en œuvre le projet Triangle d'or dans la région du Bélier et le District de Yamoussoukro, Dr Enan Galaly, des Emirats Arabes Unis, par l'entreprise du Directeur général d'Aleph Hospitality, ont, entre autres personnalités, eu des fructueux échanges avec le Ministre Siandou Fofana et ses équipes. Le tout orchestré par l'agence Osa de l'Ivoirien Jean-Claude Konan.

Cette mobilisation de 5.8 milliards d'euros fait suite, faut-il insister avec emphase, à celle de plus de 5 milliards de dollars, à Dubaï, les 20 et 21 octobre dernier.

Et ce, ainsi que l'a fait remarquer le Ministre Siandou Fofana dans son discours de clôture, dans le prolongement, 48h auparavant, du projet de loi portant budget du Ministère du Tourisme et des Loisirs pour l'année 2020, qui a été adopté, à la majorité, par les députés membres de la Commission des Affaires Economiques et Financières, le mardi 19 novembre 2019, à l'Assemblée Nationale.

Cap sur Abidjan pour le Forum de février 2020

Revenant sur le choix de Hambourg pour la tenue de cette session d'appel à manifestation d'intérêt, Siandou Fofana indique qu'il a été judicieux. Non seulement parce qu'il incombait d'amplifier le pont entre la 1ère puissance économique de l'Europe avec la Côte d'Ivoire, leader sous-régional (Uemoa) et 2e puissance régionale (Cedeao) et qui ambitionne, au plan touristique d'être confortée dans le Top 5 des destinations africaines, mais aussi parce qu'Hambourg a permis une ouverture sur l'Europe centrale et de l'Est.

Avec comme signe avant-coureur, la présence fort profitable et fructueuse, quelques jours plus tôt, de SEM Alassane Ouattara, Président de la République, au Sommet du G20 sur le développement de l'Afrique.

Bien plus, saluant avec déférence, la présence à ses côtés et la sollicitude de ses collaborateurs, de SEM. Philippe Mangou, Ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, le Ministre confie que cette session ne pouvait qu'être auréolée de succès.

Succès qui porte aussi l'empreinte indélébile de l'Organisation mondiale du tourisme dont le Secrétaire général, Zurab Pololikashvili, onction tutélaire des deux tables rondes, a dépêché son Directeur des Membres affiliés, Ion Vilcu à Hambourg.

Celui-ci, saluant la pertinence de « Sublime Côte d'Ivoire », une stratégie fondatrice et volontariste, a, tout aussi vanté le charme de la destination ivoirienne ainsi que le leadership du Ministre Siandou Fofana qui lui vaut d'être désormais une figure de proue de l'organisation onusienne spécialisée.

A ses côtés, l'on notait les présences distinguées des représentants de l'Onudi et de la Région de Hambourg.

A tous ses hôtes et investisseurs du monde entier, Siandou Fofana a donné rendez-vous à Abidjan, du 20 au 22 février 2020, à la faveur du 1er Forum sur l'investissement touristique en Afrique, sous l'égide de l'OMT.

3 milliards de téléspectateurs dans l'objectif

A Hambourg, faut-il le préciser, toujours dans son offensive de charme pour sublimer le monde avec « Sublime Côte d'Ivoire », le Ministre Siandou Fofana, en marge des travaux, a signé une convention de partenariat avec le groupe Eurosport Discovery représenté par son Vice-président pour une campagne de communication et de promotion de la destination ivoirienne sur les antennes du groupe. Cette campagne devrait démarrer début 2020 afin de booster le volume des touristes en Côte d'Ivoire. Objectif : plus de 3 milliards de téléspectateurs dans le monde !

Dans le même élan, le ministre a accordé une interview à une équipe de BBC Afrique venue spécialement de Londres pour la Table-ronde.