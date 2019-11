Cote d'Ivoire: Revue du cadre de coopération avec le PNUD - Kaba Nialé traduit les félicitations du gouvernement aux partenaires au développement

L'atelier de la revue conjointe du programme de coopération État de Côte d'Ivoire -PNUD, destiné à une quarantaine de personnes a eu lieu le jeudi 21 novembre 2019, à Yamoussoukro.

Le ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé a saisi l'occasion de cette rencontre qui s'étend sur trois jours, pour exprimer les remerciements et les félicitations du gouvernement ivoirien à tous les partenaires techniques et financiers, amis de la Côte d'Ivoire, notamment le PNUD, pour leur confiance traduite à travers leur appui constant à la vision de développement du président Alassane Ouattara.

Pour la période 2017-2019, l'État ivoirien et le PNUD ont convenu, à travers le programme de coopération pays (CPD), d'orienter les actions de développement sur la gouvernance, le développement inclusif et durable et le développement humain et la réduction des inégalités.

Sur la même période, le PNUD a accompagné le développement de 38 projets (dont 15 sont opérationnellement clôturés et 23 sont actuellement en cours d'exécution) pour un montant total de 52,1 millions de dollars US mobilisés.

Selon la ministre, cela a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des performances remarquables. Entre autres, une dynamique de croissance forte soutenue de 8,5% en moyenne par an, une maîtrise de l'inflation à 0,4% en dessous du plafond de la norme communautaire de l'UEMOA qui s'établit à 3% ; une pression du PIB réel par habitant de plus de 7% en moyenne annuelle soit une évolution globale de 46,5%.

« Cette revue conjointe se situe à l'échéance de notre cadre référentiel national qui est le deuxième Plan National de Développement (PND 2016-2020) .

Il est important de consolider ces acquis et de capitaliser sur les enseignements tirés de cette coopération.

C'est en cela que les résultats et recommandations de cette revue conjointe du CPD 2017-2020 pourrait être modélisés pour les partenaires en vue consolider le dialogue entre les parties prenantes », a-t-elle indiqué.

Aussi, a-t-elle salué à sa juste valeur cet exercice qui permettra à terme, de maintenir le mécanisme de coordination en éveil.

Durant trois jours, il s'agira pour les participants de faire le point de l'état d'avancement du programme, mais également d'identifier les obstacles qui entravent sa mise en œuvre et de s'accorder sur les mesures correctives ainsi que les changements nécessaires pour le renforcement de l'efficacité et de l'efficiente du futur cadre de coopération (CPD 2021-2024).

Au nom du représentant résidant du PNUD en Côte d'Ivoire, Jonas Mfouatié a salué les efforts du gouvernement ivoirien, notamment dans la mise en œuvre du Programme Social du Gouvernement et la mise en place du cadre intégré sur le financement des ODD.

Cependant, il a rappelé les nombreux défis qui restent à relever, notamment dans la réduction des inégalités, la pauvreté et l'indice de développement humain ainsi que le renforcement de la cohésion sociale, gage de stabilité et de paix durable.