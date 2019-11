Ile Maurice: Chambre de commerce et d'industrie - Barlen Pillay en partance ?

Il pourrait écourter son mandat de secrétaire général de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI). Nommé sous contrat pour trois ans le 11 décembre 2018, Barlen Pillay devrait quitter la direction de la Chambre de commerce et d'industrie à la fin du mois prochain, selon une source proche de son entourage.

Entre-temps, les potentiels prétendants à ce poste défilent actuellement au 2e étage d'Anglo-Mauritius House, à Port-Louis, pour convaincre un panel de spécialistes qu'ils ont les qualités requises pour lui succéder à ce poste.

Pour le moment, très peu d'informations sont disponibles quant à la motivation de Barlen Pillay de jeter l'éponge deux ans avant la fin de son contrat. Toutefois, les informations glanées ici et là confirment que depuis un certain temps, il souhaitait se retirer de la chambre pour se consacrer aux activités d'arbitrage, domaine dans lequel il s'est forgée une réputation à Maurice.

Ancienneté

En fait, l'actuel secrétaire général, qui a pris le relais suivant la démission de l'ex-locataire, Raju Jaddoo, a été choisi pour occuper ce poste, suivant un appel à candidatures, compte tenu de son ancienneté au sein de la chambre et de l'expérience professionnelle acquise durant plus de 20 ans passés.

Or, selon certaines sources, le board aurait fait le mauvais choix car Barlen Pillay n'était pas au départ «the right man at the right place». «L'expérience du passé a prouvé que le poste de SG de la chambre exige un économiste professionnel vu que la chambre est appelée à traiter des dossiers complexes liés aux taux de change de la roupie, à l'inflation, à la politique économique du gouvernement ou encore à sa stratégie commerciale. Or, il se trouve que sans une connaissance approfondie de ces sujets, la personne qui a l'ambition de diriger cette institution éprouverait des difficultés même s'il est encadré des économistes professionnels», laisse entendre un membre de la chambre.

Quasiment absent

Diplômé en droit des affaires internationales de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Barlen Pillay dispose avant tout d'une connaissance légale qui ne correspond pas nécessairement aux attentes des membres du board et des opérateurs qui souhaitent un interlocuteur qui fasse le poids lors des négociations à l'Hôtel du gouvernement.

D'ailleurs, il n'a échappé à personne, encore moins aux membres de la chambre, que Barlen Pillay était ces derniers temps quasiment absent des débats économiques entre le privé et le gouvernement. Du reste, il avait un rôle effacé, laissant souvent au président Marday Venkatasamy d'être sous le feu des projecteurs, lui restant en coulisses.

Pour rappel, Barlen Pillay, outre son poste de SG, opère le MCCI Arbitration and Mediation Center (MARC) après avoir occupé le poste de manager de la Legal and Business Facilitation Division de la MCCI durant plus de 20 ans. Aussi, il a été impliqué dans des activités de facilitation des affaires à la MCCI, le développement du secteur des TIC/BPO via l'OTAM, la coopération régionale via l'UCCIOI et le projete-Waste. Il a contribué́ à̀ sensibiliser le monde des affaires sur des sujets spécifiques, comme la propriété intellectuelle, la protection des données et les règles de la concurrence.