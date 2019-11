Ile Maurice: Mauricienne, enceinte, tuée d'une flèche à Londres - Son ex-mari reconnu coupable

Ramanodge Unmathallegadoo, 51 ans, a été jugé coupable de l'assassinat de Sana Muhammad, 35 ans. Cette mère de cinq enfants, enceinte de son sixième, a été tuée d'une flèche d'arbalète, chez elle, à lIford, dans l'est de Londres, en novembre 2018. Son enfant est né par césarienne alors qu'elle décédait. Elle était mauricienne, tout comme son ex-époux et s'était remariée avec un Pakistanais.

La cour a appris que Sana Muhammad avait subi un mariage arrangé avec l'accusé, à l'âge de 16 ans, à Maurice, alors que lui en avait presque le double, rapportent les journaux anglais, vendredi 22 novembre. Les ainés des enfants ont vu leur père tuer leur mère. Et de manière préméditée, puisqu'il s'était armé de de deux arbalètes, d'un couteau, d'un marteau, entre autres, explique la BBC en ligne.

Le juge Mark Lucraft a déclaré à l'accusé qu'il avait commis "the most horrendous crime in the face of his own children".

Le couple Unmathallegadoo s'était séparé en 2012 après que le Mauricien ait attaqué sa femme. Il n'avait pas le droit d'approcher le domicile de son ex-femme à moins de 100 mètres.

Imtiaz Muhammad, son second mari, a raconté au tribunal les circonstances du crime, alors qu'il se trouvait dans le jardin. «When she got an arrow she just screamed. I was thinking, 'what is happening?', I was screaming for her." Il lui a crié de courir alors que le tueur la poursuivait dans la maison.

Quant au condamné, il a nié le meurtre de son ex-épouse. C'est le mari qui était la cible a-t-il dit à la police.

Mais la poursuite est d'avis qu'il voulait tuer le couple et leur bébé pas encore né.

La sentence sera prononcée vendredi 29 novembre. Ramanodge Unmathallegadoo risque la prison à perpétuité.