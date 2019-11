Cote d'Ivoire: Le Chef de l'Etat est rentré, samedi, après un séjour en Allemagne puis en France

C'est le samedi 23 novembre, précisément à 17h28 minutes, que l'avion présidentiel qui transportait le Président de la République, Alassane Ouattara, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

A sa descente, le Chef de l'Etat est accueilli par le vice-Président, Daniel Kablan Duncan et une forte délégation de l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Après le traditionnel salut aux couleurs et les honneurs militaires, Alassane Ouattara a fait le point, dans le pavillon présidentiel, sur cette mission de quatre jours au cours de laquelle il a pris part à Berlin, à l'invitation de la Chancelière Angela Merkel, à la 3e édition de la Conférence du G20 et du Compact west Africa et a eu un tête-à-tête avec Emmanuel Macron, à Paris.

A Berlin, le Chef de l'Etat qui a participé à une conférence sur l'investissement direct allemand en Afrique s'est dit heureux de voir les projets phares développés par certaines entreprises allemandes dans douze pays d'Afrique, la plupart représentés par leurs Chefs d'Etat, évoluer.

Ce fut alors l'occasion pour le Président de la République d'évoquer le projet d'assainissement et de drainage des eaux fluviales qu'il entend réaliser en Côte d'Ivoire.

Ce projet sera, dit-il, mis en œuvre par l'entreprise Gauff grâce à un financement de la banque allemande Kfw, avec l'appui du gouvernement ivoirien.

C'est une opération particulièrement importante parce qu'elle permettra de relever les défis d'assainissement et de drainage des eaux fluviales dans le pays, notamment dans le District d'Abidjan qui compte 5,5 millions d'habitants. Cela permettra ainsi à la Côte d'Ivoire de faire face aux inondations de plus en plus fréquentes du fait des changements climatiques.

Alassane Ouattara a fait savoir qu'il a, lors de sa prise de parole au sommet, salué les résultats positifs enregistrés depuis la mise en œuvre de la coopération directe entre l'Allemagne et les pays africains membres du Compact with Africa et a appelé à son renforcement. Il s'est félicité des trois accords signés au cours de sa mission de Berlin.

Le premier concerne un appui budgétaire de cent millions d'euros accordés par l'Allemagne. Le deuxième porte sur la mobilisation de cinq cent millions d'euros auprès de la banque Kfw pour le financement de deux projets et le renforcement des capacités du génie militaire ivoirien.

Le troisième accord est, quant à lui, relatif à l'installation d'une représentation commerciale allemande en Côte d'Ivoire.

Le Président Alassane Ouattara est revenu sur les séances plénières qui ont meublé la conférence du G20 en présence de la Chancelière Angela Merkel, du Président Abdel Fattah Al-Sissi de la République arabe d'Egypte et président en exercice de l'Union africaine et de plusieurs Chefs d'Etat, notamment d'Afrique de l'Ouest.

Il a expliqué que la Côte d'Ivoire poursuit les réformes initiées dans les trois domaines retenus dans le cadre du Compact avec l'Afrique.

A savoir, le cadre macroéconomique, le climat des affaires et le financement. Il a aussi salué, dans le cadre du renforcement de la coopération et de la diversification des relations économiques entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, l'arrivée prochaine d'une délégation d'investisseurs de Berlin.

A Berlin, le Président Alassane Ouattara dit avoir partagé son désir de voir la Côte d'Ivoire passer du statut de grand producteur à celui d'exportateur de produits transformés et manufacturés.

Avant de faire part des excellents échanges qu'il a eus lors des dîners offerts par le Président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier et par la Chancelière Angela Merkel.

Les questions abordées au cours de ces rencontres ont tourné autour de la coopération avec la Côte d'Ivoire, l'Afrique et aussi la sous-région ouest-africaine, notamment concernant la lutte contre le phénomène du terrorisme.

Le Chef de l'Etat dit avoir fait un plaidoyer afin que les organisations internationales tiennent compte du poids du budget de la lutte contre le terrorisme dans les pays.

Revenant sur la coopération avec l'Allemagne, Alassane Ouattara dit avoir poursuivi les échanges avec l'association économique germano-africaine composée de plusieurs responsables d'entreprise ainsi qu'avec la nouvelle directrice du Fonds monétaire internationale (Fmi), Kristalina Georgieva.

Il a aussi échangé avec le premier responsable de la Société financière internationale (Sfi) qui représentait le président du groupe de la Banque Mondiale et le président de la Fédération allemande des Petites et moyennes entreprises (Pme).

Avec le dernier cité, il a été question de la possibilité d'un partage d'expériences avec la Côte d'Ivoire, vu que l'Allemagne doit sa puissance économique aux Pme qui représentent 70% des investissements.

« J'ai insisté sur mon désir de recevoir, en visite, le président de cette association pour une rencontre avec le patronat, la Chambre de commerce et d'industrie et les Pme », a-t-il fait savoir.

Le Chef de l'Etat n'a pas manqué de communiquer sur sa rencontre avec l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne, par ailleurs ancien directeur général du Fmi, Horst Köhler et avec l'international ivoirien Salomon Kalou qui évolue actuellement dans le championnat allemand.

A Paris où il s'est rendu après Berlin, le Président Alassane Ouattara dit avoir eu un tête-à-tête avec son homologue français, Emmanuel Macron, le 21 novembre.

Leurs échanges ont porté sur les relations bilatérales, régionales et internationales et, ici encore, sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Les deux personnalités ont évoqué la prochaine visite du Chef d'Etat français en Côte d'Ivoire, à une date qui sera définie les jours à venir.