Afrique de l'Ouest: Intégration régionale - La Côte d'Ivoire créé un cadre de concertation permanent avec ses partenaires au développement

Une rencontre d'échanges a été organisée à cet effet, vendredi, par le ministère de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur.

Le Plan stratégique de l'intégration (Psi) régionale 2018-2022, élaboré par le ministère de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur, était au centre d'une rencontre d'échanges, le vendredi 22 novembre dernier, à hôtel Tiama, au Plateau.

Cette rencontre qui a enregistré une cinquantaine de participants a permis aux agents du ministère de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur, d'échanger avec les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire sur les voies et moyens pour la mise en œuvre de ce plan.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur de cabinet du ministère de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur, Diamouténé Alassane Zié.

Il a indiqué que la rencontre visait à formaliser le cadre d'échanges et de concertation avec les partenaires au développement, en lien avec l'intégration africaine.

« L'un des axes du plan national de développement (PND) 2016-2020, est dédié au renforcement de l'intégration régionale et de la coopération internationale.

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs fixés au niveau de cet axe, le ministère de l'intégration africaine et des ivoiriens de l'extérieur a élaboré le plan stratégique de l'intégration régionale (PSI) pour la période 2018-2022 », a-t-il souligné.

Avant d'ajouter : « Cette rencontre vise a donc pour but d'échanger sur la stratégie nationale en matière d'intégration régionale ; renforcer la coopération sur les modalités de financement des projets structurants en matière d'intégration régionale ; partager les expériences pertinentes en matière de coopération entre les partenaires techniques et financiers et les différents pays ; s'accorder sur les modalités de fonctionnement du cadre permanent de concertation ».

Pour part, le prof Wautabouna Ouattara, directeur général de l'intégration africaine a indiqué que le plan stratégique de l'intégration (PSI) est le fruit d'un processus de réflexion inclusif avec la participation des cadres des différents ministères techniques, des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile.

« Le PSI vise entre autres, à améliorer la contribution de l'intégration régionale sur la croissance économique, le développement durable et les conditions de vie des populations.

Plusieurs partenaires au développement contribuent à la réalisation de la politique et à la mise en œuvre des programmes d'intégration régionale en Côte d'Ivoire.

Ce plan se veut un cadre fédérateur permettant de réaliser la cohérence des interventions du gouvernement et celles des partenaires au développement », a-t-il souligné.