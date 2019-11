Algérie: Monoxyde de carbone - 10 morts enregistrés depuis le début de l'année à Alger

- Dix (10) personnes ont péri et plus de 100 autres sauvées, d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à Alger, depuis le début de l'année en cours, a indiqué, dimanche, le chargé de communication auprès de la Direction de wilaya de la Protection civile.

S'exprimant en marge des Journées de sensibilisation sur la prévention des asphyxies au monoxyde de carbone, au centre d'excellence des métiers du BTP "Chahid Belkacem-Hassain" à El Harrach , le Lieutenant Khaled Benkhalfallah a précisé à l'APS que 10 personnes sont décédées asphyxiées au monoxyde de carbone, depuis le début de l'année en cours (de janvier au 23 novembre courant), contre 14 cas lors de la même période de l'année 2018, relevant toutefois un recul "notable" du nombre des victimes par rapport aux années écoulées.

Le même responsable a fait savoir que le dernier incident avait été enregistré le 23 novembre courant, dans une boucherie, située dans la commune d'El Harrach, lorsque deux jeunes d'une vingtaine d'années travaillant dans ce local sont décédés, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone qui s'échappait du réchaud, sachant que le local ne disposait pas de grilles d'aération.

Pour sa part, l'Ingénieur en prévention et sécurité à la Direction de distribution d'électricité et de gaz d'Alger (SDA El Harrach), Boutiba Mohamed a affirmé à l'APS, que le manque d'aération et l'absence d'amenée d'air étaient principalement à l'origine des risques d'asphyxie au monoxyde de carbone dans les ménages, notamment lorsque le chauffage et le chauffe-bain ne sont pas raccordés à un conduit d'évacuation.

A son tour, le vice-président de l'association nationale des plombiers, Maizi Mohamed a souligné, dans une déclaration à l'APS, la nécessité d'acquérir des chauffages de qualité.

De son côté, le directeur du centre d'excellence des métiers du BTP (El Harrach), Thabet Lounes a loué cette campagne de sensibilisation, menée au profit de 300 apprentis sur la prévention contre ce genre d'accidents et le respect des normes de sécurité pendant l'installation des équipements.

Lors de cette journée de sensibilisation qui a regroupé des apprentis du centre, des dépliants ont été distribués, contenant des conseils et des orientations sur la prévention des risques d'asphyxie au monoxyde de carbone.