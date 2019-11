Cote d'Ivoire: Asec Mimosas - Après 30 ans de gouvernance, Roger Ouégnin magnifié à Sol béni

19 novembre 1989-19 novembre 2019, Me Roger Ouégnin a franchi la barre des trente ans en tant que président de l'Asec mimosas. Aucun autre dirigeant n'a connu une telle longévité à la tête du club le plus titré de Côte d'Ivoire.

Trente ans de règne que dirigeants et supporters du club ont marqué d'une pierre blanche, à travers un vibrant hommage, samedi, à Sol Béni. La cérémonie d'hommage a été marquée par la projection d'un film documentaire retraçant les grands moments de ces trois décennies de gestion.

De son arrivée à la tête du club à la réalisation du complexe Sol Béni, en passant par l'Académie Mimosifcom et les grands évènements sportifs, tout a été abordé dans ce film de 1h20 mn.

Un documentaire fait de témoignages et d'images d'archives qui a permis aux uns et aux autres d'apprécier le travail abattu par Me Roger Ouégnin qui n'avait que 38 ans quand il prenait les rênes du club en 1989.

« Avant l'arrivée de Roger Ouégnin, il y avait des coups d'Etat répétitifs à la tête du club. Il y a apporté la stabilité et est devenu un architecte pour l'Asec.

Les résultats sont également venus en appui. Nous lui devons tout et nous prions pour qu'il ait une longue vie et poursuive son œuvre à l'Asec », a témoigné Manglé Eustache au nom des anciens joueurs du club.

Malgré le travail énorme réalisé, Me Roger Ouégnin est insatiable et se dit toujours d'attaque pour de nouveaux combats, notamment la construction d'un nouveau site d'entraînement.

« Il faut penser à l'avenir et Gboro Gbata est mon prochain défi. C'est là-bas que se trouve mon esprit. J'aimerais également que l'environnement du football en Côte d'Ivoire change et on fera tout pour y parvenir.

Personne n'est immortel, mais je suis rassuré avec cette nouvelle génération qui arrive. Il suffit de capitaliser ce que nous avons car l'Asec n'a pas fini de grandir », a-t-il déclaré.

Les anciens dirigeants de l'Asec tels qu'Idriss Diallo et Diallo Ousseinou, d'anciens joueurs, des dirigeants de club et des membres de la Dtn ont pris part à cette cérémonie qui s'est achevée par la remise de présents à Me Roger Ouégnin par les différentes organisations du club.

Pendant trente ans à la tête du club, le président Ouégnin et son équipe ont remporté 19 titres de champion de Côte d'Ivoire, 12 Coupes nationales, 13 coupes Houphouët-Boigny, une Ligue des champions et une Super coupe d'Afrique.