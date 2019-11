Angola: Le pays et l'Afrique du Sud renforcent la coopération culturelle

Luanda — Une délégation d'artistes sud-africains est arrivée samedi à Luanda où, dans le cadre de la coopération culturelle bilatérale, fera un échange d?expérience durant la Semaine culturelle Angola/Afrique du Sud, qui se déroule du 28 novembre au 06 décembre 2019.

Démontrer le talent artistique du pays de l'Arc-en-ciel et créer un dialogue interculturel et inter-génération avec les Angolais font partie de la mission de cette délégation, qui sera rejointe, plus tard, par le ministre sud-africain des Sports, Arts et Culture, Emmanuel Nkosinathi Mthethwa dit « Nathi ».

Organisée en cette année où l'Afrique du Sud célèbre le 25ème anniversaire de sa démocratie, la Semaine Culturelle se tiendra sous le thème « Une Journée de 25 Ans ».

Visant à renforcer la coopération à travers la musique, danse, poésie, cinéma, mode et design, peinture murale et artisanat, la journée permettra de forger l'unité, l'intégration et collaboration entre les deux pays, par le partage des connaissances via un cours de maître.

Enfin, la semaine culturelle, qui prévoit également des spectacles musicaux animés notamment par Yvonne Chakachaka, exhibera deux films intitulés : « Mandela Long Walk to Freedom » et « Un mariage Zulu ».