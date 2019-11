Cote d'Ivoire: Rfi talents du rire 2019 - Michaël Sengazi recevra son prix le 7 décembre

L'événement initié par l'humoriste Mamane en collaboration avec Rfi portera sur la scène le lauréat de la cinquième édition.

Le comédien et humoriste Burundo-Rwandais a été désigné lauréat de la 5e édition du prix Rfi talents du rire. Après les sacres de Basseek Fils Miséricorde (Cameroun en 2015), Moussa Petit Sergent (Burkina Faso en 2016), Ronsia (Rdc en 2017) et les Zinzins de l'art (Côte 'Ivoire en 2018).

L'artiste, qui s'est ainsi imposé à l'édition 2019 de cet événement majeur, recevra son prix le 7 décembre, au palais de la culture Bernard B. Dadié d'Abidjan, sur la scène du festival « Abidjan, capitale du rire ».

Michaël Sengazi qui sera invité à se produire lors de ce festival initié par l'humoriste Mamane, bénéficiera d'un prix de 4000 euros, soit environ 2 400 000 F Cfa, destinés à développer sa carrière.

Juriste de formation, le lauréat 2019 s'est laissé piquer par le virus des planches, au grand dam de ses parents qui avaient toujours rêvé d'un fils avocat.

En neuf ans de carrière, le jeune Sengazi a écrit et joué quatre One-man shows en anglais et en français et créé deux festivals d'humour au Burundi et au Rwanda.

« Depuis qu'ils l'ont vu faire des sketchs à la télévision et devant des milliers de personnes, ses parents, qui s'étaient dressés contre le choix de leur fils, ont pris rendez-vous avec leur avocat pour retirer leur plainte », précise-t-on sur la fiche technique.

Le prix Rfi talents du rire, initié par l'humoriste et chroniqueur Mamane, en collaboration avec Rfi et Gondwana-City productions, révèle les nouveaux talents de l'humour et récompense les jeunes artistes francophones d'Afrique, de l'Océan indien et des Caraïbes.