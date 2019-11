Cote d'Ivoire: Ecoles confessionnelles islamiques (Iqra) - Vers une restauration des contenus des manuels d'enseignement...

Depuis 2012, les écoles confessionnelles islamiques (Eci-Iqra) font 100% de réussite au Certificat d'examen du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe).

Malgré ces résultats satisfaisants en fin de cycle primaire ces 7 dernières années, l'insuffisance des acquis en connaissance islamique au point que la lecture et la récitation du coran ne sont pas psalmodiées et les élèves ne comprennent ni ne parlent couramment l'arabe à la fin du cycle primaire, reste une forte attente à satisfaire.

Pour y parvenir, un séminaire a réuni à l'Eci-Iqra d'Abidjan-Plateau Dokui, du jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019, encadreurs et enseignants des écoles Iqra.

A l'ouverture des travaux, jeudi 21 novembre, le directeur national, El Hadj Mamadou Dosso, déclinait les objectifs du séminaire et des journées des portes ouvertes des établissements Iqra.

A l'en croire, il s'agira de réaménager les programmes de l'enseignement de l'islam et de la langue arabe ; de restaurer les contenus des manuels d'enseignement de l'islam et de l'arabe ; de préparer un programme de renforcement des capacités du personnel pédagogique et de passer en revue le temps consacré à l'enseignement de l'arabe et de l'islam.

« Si à tort ou à raison, l'opinion nationale, majoritairement formée de croyants musulmans, a imputé cette marginalisation de nos écoles au peu d'intérêt que leur ont manifesté les pouvoirs publics ivoiriens, objectivement, il faut ajouter à cette accusation le manque de vision professionnelle qui a longtemps miné le secteur de l'éducation dans la communauté musulmane », identifiait Mamadou Dosso, soulignant que le caractère et l'objet des écoles Iqra exigent la gestion efficiente de deux dispositions qui se complètent sans se contredire.

A savoir, le domaine de la connaissance indispensable à tous, prescrite dans le programme obligatoire de l'Etat et le domaine des croyances personnelles, libres et variables traduit en programme d'instruction religieuse et morale pour la langue liturgique, l'arabe.

« C'est pour améliorer la gestion de la deuxième disposition que la direction nationale d'Eci-Iqra met à profit ces journées portes ouvertes organisées par le Conseil national islamique (Cni). Les écoles Iqra réaffirment la volonté du Cni de donner à la Côte d'Ivoire, une offre d'éducation de plus en plus performante.

Cette volonté s'inscrira dans les actes de ces réflexions dont la mise en œuvre se fera après les congés de fin d'année 2019 », rassurait le directeur national des Eci-Iqra, appelant au soutien de toute la communauté musulmane nationale pour relever ce challenge.

« Dans nos écoles, nous donnons le savoir à tous les enfants sans distinction de race, de nationalité, d'ethnie et/ou de religion. Nous ne demandons pas à un enfant quelle est l'association islamique de ses parents.

Notre doléance est que les acteurs et partenaires des Eci-Iqra évitent de transformer les problèmes de l'école en conflit associatif ou communautaire », interpellera-t-il.

Bien avant, la directrice d'Eci-Iqra Plateau Dokui, Hadja Maimouna Baradji déplorait le manque d'engouement des parents d'élèves qu'elle appellera à s'impliquer dans le suivi éducatif de leurs enfants. « La formation n'est pas l'affaire des seuls encadreurs et enseignants.

Nous avons ici 500 enfants. Mais, à ces journées, nous n'avons même pas le 1/3 des parents », s'en offusquait-elle.

Pour sa part, l'inspecteur général de l'Education nationale, Idrissa Kouyaté, représentant la ministre Kandia Camara, saluait l'organisation de ce séminaire qui participe de la remise en cause permanente pour diagnostiquer ensemble les faiblesses et leurs mesures à prendre.

Reparties en 3 commissions, les participants ont fait des recommandations pour des enseignements de qualité au bénéfice des enfants.