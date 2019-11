Madagascar: Musique urbaine - Soja-Be et Diojay préparent leur « ART Mur »

Les « Archi-tek » sont prêts pour le live du 30 novembre prochain.

Le week-end dernier, Soja Be, Diojay et les membres d'Architeck Label ont effectué leur répétition à Ambohijatovo pour préparer leur live au CFM Anosy le 30 novembre prochain. La salle de répétition était pleine d'énergie. Les participants sont près et attendent avec impatience le jour J.

« Art Mur » est l'intitulé du show. Un live de promotion de double album, celui du rappeur Soja Be « mpanazary » et le talentueux Dj Diojay « diska Jokera ». Sortis il y a un mois et demi, les deux artistes membres d'Architek label décident d'organiser un live auquel leurs frères d'arme participeront. La rappeuse KJB, Ksad la pierre angulaire du groupe, U-neff le leader du groupe Revolt'art, succèderont sur scène. A part les artistes qui ne figurent pas sur l'affiche, bon nombre de surprises seront concoctées pour le public.

Créé au début des années 2000, Architek est un groupe qui n'a jamais tourné sa veste. C'est un groupe très engagé du rap malgache après Takoda sy Ngia B. Soja be, Ksad, Etni-k, sont les fondateurs du groupe. U-neff, KjB rejoignent la bande en 2013. Le label est formé par une belle bande de bonhommes qui a un savoir-faire, la technique et le « flow ». Architek ne compte pas abdiquer.