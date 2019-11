Madagascar: Insécurité - Recrudescence des signalements de disparitions d'enfants

Le marché de Noël, c'est aussi des enfants égarés par leurs parents dans la cohue et les bousculades. (photo d'archives)

On se souvient de la façon dont les parents faisaient peur aux enfants avant : « ne t'éloigne pas de la maison ! Une méchante personne (Kakabesola) rôde dans le coin ! ». Un système qui en a traumatisé plus d'un, mais qui était pourtant efficace pour garder leur progéniture loin des dangers. Actuellement, dès qu'on se connecte sur les réseaux sociaux, des photos d'enfants kidnappés ou qui se sont égarés sont publiées et partagées, et ce presque quotidiennement. De quoi rester en état d'alerte et exacerber la vigilance des parents. En effet, beaucoup de rumeurs ont circulé ces deux dernières années, il y avait des kidnappeurs par ici, des trafiquants d'organes par là. Mais cependant, il ya des cas où l'enfant s'aventure un peu trop loin sans prévenir ses parents (le cas des fugues) et où la disparition relève d'une querelle familiale.

Le seuil des 1 000 signalements d' enfants disparus atteint. En effet, la déclaration des autorités du 21 novembre fait état de plus de 956 enfants déclarés disparus au cours de cette année. Les causes peuvent varier d'une situation à une autre. Toutefois, une grande majorité de ces enfants a été retrouvée selon la police des mœurs. Face à cela, les internautes n'hésitent pas à partager les posts sur Facebook dès qu'un nouveau cas apparaît. Ce qui permet de sensibiliser davantage aussi les parents à travers des commentaires et des conseils du type « n'arrivez pas en retard pour récupérer vos enfants à la sortie des classes ! ».

Noël vigilance. Noël arrive dans un mois, et la ville sera inondée de monde dès le début du mois de décembre. Les parents vont ainsi faire les courses avec leurs enfants, ce qui n'est pas une mauvaise idée du moment qu'on reste très vigilant pour ne pas égarer sa progéniture dans les magasins ou au marché. Et comme l'attention d'un enfant peut être facilement détournée par tout ce qu'il voit, autant que possible gardez les yeux sur lui et tenez lui constamment la main.