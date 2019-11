Madagascar: Pratiques familiales essentielles - Engagement des ministères pour la promotion des droits des enfants

Les enfants sont les acteurs du développement de tout pays, ainsi il est naturel de promouvoir et de respecter leurs droits. (crédit photo : Princy)

Des enfants qui ne sont pas scolarisés, qui souffrent de malnutrition ou qui ne peuvent profiter d'une hygiène adéquate quotidiennement, on peut les trouver en ville comme en zone rurale. Les droits des enfants sont en effet encore méconnus de nombreux parents à Madagascar. Raison pour laquelle, les différents ministères ont décidé d'unir leurs forces pour lancer une campagne de promotion des pratiques familiales essentielles à l'approche des fêtes de Noël.

La plateforme nationale de communication pour le développement (C4D), sous la direction du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, le ministère de la Communication et de la Culture, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, organisent une Campagne Nationale Multimédia pour la promotion des pratiques familiales essentielles (PFE) du 29 novembre au 1er décembre, au Parvis de l'Hôtel de Ville à Analakely. A noter que cette initiative est appuyée par les autres ministères sectoriels, à savoir le ministère de l'Education nationale, le ministère de la Santé publique, le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme ou encore le ministère de l'Energie, de l'eau et des hydrocarbures. Divers projets et programmes œuvrant dans le domaine des PFE contribuent aussi à la mise en place de cette campagne avec l'appui financier et technique de l'UNICEF.

6 sur 17 pratiques. En tout, il existe 17 pratiques ou gestes simples que les parents doivent adopter pour sauver la vie des enfants. Mais pour cette action commune des ministères, les organisateurs ont décidé d'insister sur 6 pratiques. La première est l'allaitement maternel exclusif des enfants jusqu'à son sixième mois. Ensuite, il y a l'alimentation riche en vitamine A, et le déparasitage régulier pour les enfants et les nourrissons. Puis, la vaccination complète de chaque enfant avant l'âge de un an. Un point sur lequel la directrice de la santé de reproduction et de protection de la jeunesse, Noro Haingo Rakotoseheno a mis l'accent sur « la dernière enquête MICS (enquête par grappes à indicateurs multiples) 2018 indique que, seuls 17% des enfants de 12 à 23 mois sont complètement vaccinés avant l'âge de 12 mois » [Ndlr]. Pour en revenir aux pratiques, le quatrième point est le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon après défécation, avant la préparation du repas et avant de nourrir un enfant. La cinquième pratique concerne la scolarisation de l'enfant, faisant référence à l'aide et l'accompagnement de l'enfant pour qu'il puisse au moins terminer le cycle primaire. Et enfin, la protection de l'enfant contre les mauvais traitements, les abus et le mariage précoce.

« Voyage dans la vie de l'enfant ». La réalisation de cette campagne se fera à travers un concept baptisé « Voyage dans la vie de l'enfant ». Un taxi-brousse va donc sillonner la ville en prenant à chaque escale une PFE afin de la promouvoir. Pour cela, tous les animateurs ont préalablement une formation avant ledit événement, et les enfants participeront eux aussi à la promotion des pratiques familiales essentielles , selon les explications des organisateurs. Et bien évidemment, comme tout événement digne de ce nom dans ce pays, divers artistes seront de la partie pour ne citer que le célèbre chanteur Samoëla.